Đoàn Thanh niên đồng hành cùng "sĩ tử"

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các “sĩ tử” sẽ nhận được sự quan tâm đồng hành của tổ chức Đoàn. Đó là nguồn cổ vũ, động viên để thí sinh “vượt vũ môn” thành công.





Từ đồng hành cùng thí sinh khó khăn



Rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh yêu cầu các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện. Ngày 1-7, Thành Đoàn Pleiku đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường THPT: Phan Bội Châu, chuyên Hùng Vương, Pleiku, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Chí Thanh. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, kinh phí do các Đoàn trường đóng góp. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” do Thành Đoàn Pleiku triển khai.

Thành Đoàn Pleiku tặng quà cho em Lê Thị Ngọc Ánh (ở giữa; lớp 12A6, Trường THPT Hoàng Hoa Thám). Ảnh: Phan Lài





Những ngày này, em Lê Thị Ngọc Ánh (lớp 12A6, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) đang miệt mài ôn tập để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, cuộc sống khó khăn, Ánh cùng mẹ phải thuê nhà ở hơn 10 năm nay. Mọi chi phí sinh hoạt và học tập của em đều phụ thuộc vào quán ăn sáng nhỏ của mẹ. Thương mẹ, Ánh luôn nỗ lực trong học tập với thành tích 3 năm THPT đều là học sinh giỏi. Nhận được phần quà động viên của Thành Đoàn Pleiku, Ánh chia sẻ: “Nguyện vọng của em là đậu vào chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Sự động viên của các anh chị khiến em rất xúc động. Em cố gắng đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng sắp tới”.



Nhằm “tiếp sức” cho sĩ tử, Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp Hội Nông dân huyện trao tặng 10 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh khó khăn của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường THCS-THPT Phạm Hồng Thái. Em Nguyễn Trần Thắng (lớp 12A1, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) được nhận phần quà đợt này. Nhà có 5 anh chị em, Thắng là con út trong gia đình. Bố bị mất sức lao động, mẹ thường xuyên đau ốm nên Thắng luôn nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Trong 3 năm THPT, Thắng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Em rất vui khi nhận được phần quà động viên của các anh chị. Em sẽ cố gắng để thi đậu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”-Thắng chia sẻ.



Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho hay: Trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, Huyện Đoàn đều tặng quà động viên học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là sự động viên tinh thần để các em yên tâm thi đạt kết quả cao. Ngoài tặng quà, đội hình gồm 40 tình nguyện viên do Huyện Đoàn thành lập cũng sẵn sàng tiếp sức cho các em trong các ngày thi.



Đến sẵn sàng tiếp sức



Năm nay, huyện Đức Cơ có 748 thí sinh tham gia thi tại điểm thi Trường THPT Lê Hoàn và Trường THCS Quang Trung. Để kỳ thi diễn ra an toàn, tạo tâm lý tốt cho thí sinh, Huyện Đoàn Đức Cơ đã tổ chức tập huấn kỹ năng “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cho 65 tình nguyện viên. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên tiến hành dọn vệ sinh chỗ ở; chuẩn bị chăn màn, gối cho thí sinh và người nhà thí sinh có nhu cầu ở lại tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện để thuận tiện cho việc thi cử.



Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Cơ dọn dẹp vệ sinh Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ để bố trí chỗ ở cho thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: Phan Lài



Cách đây 1 tháng, Huyện Đoàn Đức Cơ đã vận động kinh phí để hỗ trợ suất ăn cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua nắm danh sách từ các trường, khoảng 70 thí sinh khó khăn có nhu cầu ở lại sẽ được hỗ trợ cơm miễn phí buổi trưa và buổi tối. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: “Các đội hình tình nguyện đã sẵn sàng trợ giúp các thí sinh. Nhiều tình nguyện viên đã từng tham gia tiếp sức những năm trước nên có kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ, đồng hành với các em trong kỳ thi quan trọng sắp tới”.



Để hỗ trợ tốt nhất thí sinh và người nhà, Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” tỉnh đã thành lập 39 đội hình thanh niên tình nguyện với 292 tình nguyện viên. Các đội hình bắt đầu ra quân từ sáng 6-7 và kết thúc vào cuối ngày 8-7 với các nhiệm vụ: phát khẩu trang, nước sát khuẩn, đo nhiệt độ cho thí sinh và người nhà thí sinh; tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, địa điểm ăn uống bình dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà; vận động các tập thể, cá nhân hỗ trợ nước uống miễn phí, tư vấn, hướng dẫn đường đi và đưa đón thí sinh tại các điểm thi… Bên cạnh đó, một số đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi.



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh-cho biết: Để chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” đạt kết quả cao nhất, Ban Chỉ đạo đã tổ chức tập huấn kỹ năng, cung cấp những thông tin cần thiết cho các đội hình tình nguyện. Cuối mỗi ngày thi, chúng tôi sẽ họp các đội hình tình nguyện để tổng hợp kết quả cũng như nắm bắt những khó khăn để có giải pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi thành lập đoàn kiểm tra đột xuất các điểm “tiếp sức”. Sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các đội hình tình nguyện sẽ giúp “sĩ tử” tự tin, an tâm hoàn thành tốt bài thi. Hoạt động tiếp sức cũng tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện”.



NHÓM PHÓNG VIÊN