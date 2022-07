Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Pơ lần thứ IV

(GLO)- Ngày 12-7, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) với sự tham gia của 116 đại biểu đại diện cho 2.285 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn huyện.





Quang cảnh tại đại hội. Ảnh: Lan Anh

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn-Hội-Đội đã đẩy mạnh tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm hay, thiết thực. Huyện Đoàn Đak Pơ đã xây dựng được 5 công trình thanh niên “Đoạn đường thanh niên”; sửa chữa, lắp mới 8 tuyến đường điện “Thắp sáng đường làng”; xây dựng mới nhà tình thương cho thanh thiếu nhi nghèo...

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã phát triển thêm 4 tổ vay vốn và tiết kiệm tại 3 xã An Thành, Yang Bắc, nâng tổng số tổ vay vốn và tiết kiệm do Đoàn Thanh niên quản lý lên 20 tổ tại 8 xã, thị trấn. Tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho 969 hộ gia đình ĐVTN được vay vốn với tổng dư nợ hiện nay là hơn 35 tỷ đồng. Làm mới 850 m đường giao thông nông thôn; hỗ trợ ngày công xây dựng 357 nhà vệ sinh cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; trồng mới 12.811 cây xanh các loại. Phối hợp tổ chức 16 đợt khám bệnh miễn phí cho 1.600 lượt người dân, vận động 2.800 lượt ĐVTN hiến máu tình nguyện; may và phát miễn phí hơn 19.000 khẩu trang, 2.000 cục xà bông, 4.000 tờ rơi tuyên truyền phòng-chống dịch Covid 19.



Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 17 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 9 đồng chí (7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết). Anh Trần Vi Tình tái đắc cử chức Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ nhiệm kỳ 2022-2027.



