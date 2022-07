Chân dung các thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thủ khoa theo các khối thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là những thí sinh đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thái Bình. Trong đó, nhiều em là học sinh giỏi toàn diện.





Chân dung các thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.



Thí sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc, thủ khoa khối A00, đạt điểm tuyệt đối 30/30



Phân tích từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối theo các khối thi năm nay là Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội.



Lễ đạt 30/30 điểm tổ hợp A0. Trước đó, Lễ đã đạt giải Nhất môn Toán học sinh giỏi cấp thành phố với điểm số 19,5/20.



Ngoài đạt 3 điểm 10 đối với tổ hợp A00, thì tổ hợp khối B00 (Toán, Hóa, Sinh), thí sinh này đạt 26,75 điểm và tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) đạt 23,5 điểm.



Điểm các môn thi khác của thí sinh này cũng khá tốt. Cụ thể, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên của em đạt 8,92 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em đạt 8 điểm.



Theo chia sẻ của lãnh đạo Trường THPT Quốc Oai, thủ khoa đạt điểm tuyệt đối năm nay không dùng điện thoại và rất ít khi lướt Facebook.



Theo dữ liệu điểm, 4 á khoa khối A00 năm 2022 là các thí sinh đến từ Thái Bình, TPHCM, Nghệ An, Bắc Giang cùng đạt 29,8 điểm với Toán 9,8; Hóa học 10; Vật lý 10.



Hà Nội tiếp tục có thêm thủ khoa khối B00



Thủ khoa khối B00 (Toán – Hóa – Sinh) là 2 thí sinh đến từ Hà Nội và Thái Bình với cùng tổng điểm 29,35, trong đó Toán 9,6; Hóa học 9,75 và Sinh học 10 điểm.



Với thí sinh ở Hà Nội, ngoài số điểm 3 môn rất cao nói trên, thí sinh còn có điểm các môn thi còn lại lần lượt là Ngữ văn: 7,75 điểm; Ngoại ngữ: 9,20 điểm và Vật lý: 7,00 điểm.



Thủ khoa khối C đạt 29,75 điểm, là thí sinh ở Bắc Ninh



Theo thống kê tại tổ hợp xét tuyển khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), thí sinh Nguyễn Hương Giang đến từ tỉnh Bắc Ninh đã trở thành thủ khoa với tổng 29,75 điểm, không tính điểm ưu tiên.



Điểm thi của thí sinh này lần lượt là: Sử - 10, Địa - 10, Văn - 9,75).





Nguyễn Hương Giang - thủ khoa khối C năm nay.



Năm lớp 11 Hương Giang đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp tỉnh. Lớp 12, Giang đã chinh phục được chứng chỉ HSK4 tiếng Trung - nhờ đó Giang đạt 26,95 điểm khối D04 với điểm tiếng Trung 9,8



Á khoa toàn quốc khối C năm nay là thí sinh Phạm Thị Trà Mi, đến từ Nghệ An. Thí sinh này cũng là thủ khoa của tỉnh Nghệ An năm nay.





Phạm Thị Trà Mi - thủ khoa tỉnh Nghệ An và là á khoa khối C toàn quốc.





Mi là lớp trưởng lớp 12C3, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, với 29,5 điểm (Địa Lý 10 điểm, Ngữ Văn 9,5 điểm và Lịch Sử 10 điểm)



Nam sinh Hà Nội là thủ khoa khối A1



Với tổng số điểm 29,8, Lò Hải Long (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A1 cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.





Ngoài là thủ khoa khối A1, Lò Hải Long còn được biết đến khi đạt được 8.5 IELTS.





Cụ thể, Lò Hải Long đạt 10 điểm hai môn Toán, Lý và 9,8 điểm môn Tiếng Anh. Nam sinh Hà Nội này còn đạt được 8.5 IELTS, điểm ACT ấn tượng.



Ngay từ bé, Hải Long được mẹ tạo điều kiện tiếp xúc sớm với tiếng Anh và trở thành môn học yêu thích của em. Trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2020, Hải Long đã đỗ cả ba trường chuyên lớn tại Hà Nội. Nam sinh đã chọn theo học chuyên Anh tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.



Hai thí sinh cùng là thủ khoa khối D00



Thủ khoa khối D00 (Toán - Văn - Anh) năm nay là 2 thí sinh cùng đạt 28,7 điểm đến từ Hải Phòng (Toán 9,2; Văn 9,5; Tiếng Anh 10) và Hà Tĩnh (Toán 9,4; Văn 9,5; Tiếng Anh 9,8).



Á khoa khối D là thí sinh của Nam Định với tổng điểm 28,65 trong đó Toán 10; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,4.



https://laodong.vn/giao-duc/chan-dung-cac-thu-khoa-toan-quoc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022-1072132.ldo

Theo Trang Hà (LĐO)