Tổ chức Chương trình tình nguyện "Hành quân xanh 2022" tại xã Ia Băng

(GLO)-Ngày 26-6, tại Điểm trường 2 làng O Ngó và O Yố (Trường Tiểu học số 1 Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Khối An ninh Nhân dân, Đoàn cơ sở Phòng Cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện Đak Đoa, Hội thiện nguyện “Hành trình chia sẻ hạnh phúc” TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tình nguyện “Hành quân xanh 2022” và hưởng ứng Thánh hành động Vì trẻ em năm 2022.

Tham gia Chương trình có Thượng tá Phan Thanh Hải-Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) cùng đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh; Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Ia Băng; Ban Nhân dân 2 thôn O Ngó và O Yố; 30 đoàn viên, thanh niên thuộc các tổ chức Đoàn cơ sở Công an tỉnh, huyện Đak Đoa; thầy, cô giáo Trường Tiểu học số 1 Ia Băng và 200 học sinh, phụ huynh.

Tại Chương trình, đại diện Đoàn cơ sở Phòng Cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu, phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh và thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình tặng quà cho học sinh. Ảnh: Đinh Yến

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tặng 1 ti vi cho Trường Tiểu học số 1 Ia Băng. Hội thiện nguyện “Hành trình chia sẻ hạnh phúc” TP. Hồ Chí Minh tặng 112 phần quà (mỗi phần quà gồm: 1 cặp học sinh, đồ dùng học tập, bánh, kẹo, sữa) cho 112 học sinh đang học tại điểm trường 2 làng O Ngó và O Yố.

Chương trình tình nguyện “Hành quân xanh năm 2022” là cơ hội để cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng. Đây cũng là hoạt động hướng đến Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2022) và thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) sắp tới.