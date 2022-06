Sôi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(GLO)- Tuy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 mới diễn ra hơn 1 tuần, nhưng tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đây là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát huy thế mạnh vốn có: sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động.

Hướng về cộng đồng

Ngày 4-6, chúng tôi theo chân đội hình thanh niên tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Hoa phượng đỏ (Thành Đoàn Pleiku) về thăm vùng căn cứ cách mạng làng D, xã Gào, TP. Pleiku. Vừa đến nơi, đội hình Kỳ nghỉ hồng gồm các y-bác sĩ của Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã nhanh chóng kê bàn ghế, sắp xếp dụng cụ y tế và thuốc men để bắt đầu khám bệnh, cấp thuốc cho người dân. Tùy bệnh lý của từng người mà bác sĩ đã kê toa thuốc điều trị. Với những người được chẩn đoán bệnh nặng, bác sĩ đề nghị lên bệnh viện để thăm khám, có hướng điều trị kịp thời. Ông Siu Chiêu-Bí thư Chi bộ làng D-cho biết: “Các bác sĩ khám bệnh rất nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo. Tôi mong các bác sĩ về khám bệnh thường xuyên cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Các y-bác sĩ của Trung tâm Y tế TP. Pleiku khám bệnh cho người dân làng D, xã Gào. Ảnh: Phan Lài

Bên cạnh khám bệnh, cấp thuốc, các “chiến sĩ áo blouse trắng” còn phát miễn phí hơn 500 chiếc khẩu trang và hướng dẫn phương pháp phòng-chống các bệnh thông thường cho người dân. Trong một buổi sáng, các y-bác sĩ đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân. Bác sĩ Phan Thanh Phong (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) cho hay: “Dân làng chưa có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyến về làng khám bệnh, tư vấn sức khỏe để bà con có ý thức phòng bệnh. Mỗi chuyến đi đều giúp chúng tôi hiểu hơn cuộc sống của người dân để nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.

Đoàn viên thanh niên TP. Pleiku thực hiện công trình “1 vạn cây kơ nia” tại xã Gào, TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Trong khi các y-bác sĩ khám bệnh cho người dân, đội hình Kỳ nghỉ hồng gồm giáo viên và học sinh các trường THPT đã đến thăm, tặng quà 18 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng ở làng D. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng. Số tiền này do các Đoàn trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku đóng góp và vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Em Trần Lê Mỹ Duyên (lớp 11C1, Trường THPT Pleiku) bày tỏ: “Em rất vui khi được tham gia hoạt động tình nguyện, sẻ chia yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là dịp để chúng em có những trải nghiệm bổ ích từ thực tiễn cuộc sống”.

Trong khi đó, đội hình thanh niên tình nguyện Hành quân xanh dành cho khối lực lượng vũ trang đã có nhiều hoạt động hết sức sôi nổi. Mở đầu chuỗi hoạt động của mình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 30 suất quà cho các em thiếu nhi xã Ia Kênh (TP. Pleiku). Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, kinh phí do các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đóng góp. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trồng 250 cây xanh tại vùng đồi thuộc xã Ia Kênh.

Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trồng cây tại xã Ia Kênh (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bàn tay lấm lem bùn đất nhưng các chiến sĩ tình nguyện vẫn làm việc rất tích cực. Anh Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-chia sẻ: “Ngoài trồng cây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tặng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi TP. Pleiku. Trong khi đó, các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới”.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Bên cạnh các đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh cũng triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Mới đây, Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với tổ chức JCI South Saigon bàn giao công trình giếng nước sạch trị giá hơn 140 triệu đồng cho làng A Mơng, xã Ia Mơ Nông. Công trình gồm các hạng mục: bồn nước 2.000 lít, chân bồn nước, giếng khoan độ sâu 130 m, máy bơm, máy lọc nước, bồn rửa tay inox, sân bê tông… Trong quá trình thực hiện công trình, ĐVTN cùng người dân đã góp hơn 50 ngày công lao động. Tại lễ bàn giao, Huyện Đoàn Chư Păh còn tặng 30 thùng sữa cho các em nhỏ. Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho hay: “Chúng tôi rất vui khi kết nối với các Mạnh Thường Quân để xây dựng công trình ý nghĩa tặng dân làng. Nhìn bà con vui mừng, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây và có động lực để kêu gọi thực hiện thêm nhiều công trình ý nghĩa khác”.

Ông Rơ Châm Dúp-già làng A Mơng-bộc bạch: “Nhiều năm qua, dân làng luôn ao ước có 1 công trình nước sạch để sử dụng. Hôm nay, mong ước của dân làng đã thành hiện thực. Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của các ĐVTN và Mạnh Thường Quân”.

Anh Thái Giang Nam (bìa trái)-Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với đại diện Báo Tiền Phong thường trú tại Gia Lai tặng 20 đàn gà “Khăn quàng đỏ” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chư Pưh. Mỗi đàn gà trị giá 2 triệu đồng. Sau khi bàn giao, đích thân cán bộ Đoàn đến kiểm tra, hướng dẫn việc chăm sóc gà tại gia đình.

Em Kpă H’Kha (lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) vui mừng cho biết: “Việc chăm sóc đàn gà khá dễ dàng, giúp em có thêm niềm vui trong dịp hè. Em sẽ cố gắng chăm đàn gà thật tốt. Em cảm ơn sự hỗ trợ của các anh, chị”.

Khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ

Tuy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện mới diễn ra hơn 1 tuần, nhưng tuổi trẻ toàn tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực. Theo đó, Thành Đoàn Pleiku xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Rơ Lan Thác (làng Chuét Ngol, xã Chư Á); Huyện Đoàn Chư Sê trồng 150 cây xanh tại xã Ia Ko. Các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tham gia sửa chữa đường giao thông; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi yếu thế… Anh Thái Giang Nam-Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku-thông tin: Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, mùa tình nguyện năm nay được tổ chức sôi nổi, khí thế hơn. Mỗi công trình, phần việc không chỉ hướng về cộng đồng, mà đó còn là môi trường để mỗi ĐVTN rèn luyện, trưởng thành hơn.

Đoàn viên thanh niên xã Chrôh Pơ Nan, huyện Phú Thiện tham gia làm vệ sinh đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đức Thụy

Anh Nguyễn Anh Tuấn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: “Mùa hè tình nguyện mới của thanh niên đã bắt đầu. Đây là cơ hội để mỗi ĐVTN phát huy thế mạnh vốn có, đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động. Với tinh thần đó, mỗi chiến sĩ tình nguyện, mỗi đội hình tình nguyện hãy bắt tay ngay vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm làm nên Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 thành công”.

Trong 3 tháng triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ toàn tỉnh quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu như: sửa chữa 12 km và làm mới 3 km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người; trồng mới ít nhất 15.000 cây xanh; xây dựng mới ít nhất 3 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà “Khăn quàng đỏ”; xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 17 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên, hỗ trợ ít nhất 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; kết nạp 2.500 đoàn viên mới… Mỗi tổ chức Đoàn, mỗi đội hình tình nguyện đã linh hoạt và chủ động để thực hiện những công trình, phần việc khác nhau nhưng điểm chung chính là sự nhiệt huyết, xung kích để có một mùa tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa và đạt kết quả cao.

Thiếu nhi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) háo hức với trò chơi do nhóm tình nguyện Xanh màu tuổi trẻ (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức. Ảnh: Phan Lài

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022-cho biết: “Hoạt động tình nguyện được các tổ chức Đoàn triển khai thường xuyên trong năm, nhưng mỗi dịp hè về thì tinh thần tình nguyện lại được khơi dậy trong thanh niên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đội hình tình nguyện sẽ biến sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích thành những công trình thiết thực, phần việc ý nghĩa”.

PHAN LÀI