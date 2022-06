Nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh vùng biên

(GLO)- Trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cứu người bị đuối nước, các bước sơ cứu nạn nhân… là chương trình truyền thông mà Công ty Phát triển thủy điện Sê San phối hợp với chính quyền xã Ia O và Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức.

Buổi truyền thông ý nghĩa

Do thời tiết không thuận lợi, buổi tuyên truyền, phổ biến cách phòng tránh đuối nước cho các em học sinh phải dời vào hội trường lớn của Trường THCS Chu Văn An thay vì diễn ra ngoài trời như dự kiến. Buổi truyền thông thu hút hơn 500 em học sinh tham gia. Mở đầu buổi truyền thông, đại diện Công ty Phát triển thủy điện Sê San phát tờ rơi hướng dẫn việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Sê San 4 (do Công ty quản lý, vận hành).

Những hình ảnh bắt mắt, nội dung ngắn gọn và cách truyền đạt gần gũi đã giúp các em học sinh nhanh chóng tiếp thu kiến thức cơ bản về những hiệu lệnh thông báo xả lũ và các tình huống xử lý. Ví dụ, trước tình huống nhà máy thủy điện xả lũ khẩn cấp, nước sông dâng lên rất nhanh, dòng chảy mạnh và rất nguy hiểm, các em cần nhanh chóng tránh xa bờ. Hay khi nghe còi hú liên tục thì các em sẽ nhận biết được đây là tín hiệu thông báo xảy ra vỡ đập, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng nên phải nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy lên vùng đất cao lánh nạn. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động hơn khi trong hội trường vang lên tiếng còi báo động dồn dập, trên màn hình máy chiếu xuất hiện hình ảnh nhà máy thủy điện đang xả lũ.

Đại diện Công ty Phát triển thủy điện Sê San phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng tránh đuối nước cho các em học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai). Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh các nội dung tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) còn trực tiếp hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng tránh đuối nước; hỗ trợ, tìm cách giúp người đang bị đuối nước vào bờ; các bước sơ cứu đúng cách… nhằm giúp các em có kỹ năng phòng tránh, hướng xử lý an toàn khi gặp sự cố, ngăn ngừa những tai nạn thương tâm do đuối nước gây ra. Đồng thời, cảnh báo nguy cơ xảy ra khi các em tắm ao hồ, sông suối. Cùng với đó là phần hỏi-đáp-tặng quà liên quan đến nội dung các biện pháp phòng tránh đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn xảy ra.

Chú tâm lắng nghe, em Lê Thị Thu Hà (lớp 7A5) chia sẻ: “Các nội dung tuyên truyền giúp em biết được cách phòng tránh đuối nước, tín hiệu còi báo động khi xảy ra tình huống khẩn cấp về an toàn hồ đập mà tránh xa những vị trí, khu vực nguy hiểm. Em sẽ truyền đạt những hiểu biết của mình cho các bạn trong làng để mọi người biết cách phòng tránh và tự bảo vệ mình, nhất là trong mùa mưa lũ”. Còn với em Puih Phư (lớp 7A4) kể: “Nơi em ở có rất nhiều sông suối nên việc hướng dẫn cách phòng tránh, sơ cứu người bị đuối nước là rất thiết thực. Ngoài việc tránh xa những nơi nguy hiểm, em còn biết cách bảo vệ an toàn bản thân và giúp đỡ người khác khi gặp sự cố về đuối nước”.

Dạy bơi cho học sinh

Có mặt tại buổi tuyên truyền, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: Nhằm hạn chế rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng hạ du, xã thường xuyên tuyên truyền giúp bà con nắm bắt cơ bản về quy trình xả lũ hay các hiệu lệnh xả lũ của nhà máy để bà con chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản trong mùa mưa lũ. Riêng đối với học sinh, đây là hoạt động thiết thực giúp nâng cao ý thức phòng tránh, góp phần hạn chế những rủi ro về tai nạn đuối nước.

Theo thầy Nguyễn Duy Tân-Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, hoạt động tuyên truyền phòng tránh đuối nước diễn ra đúng vào dịp nhà trường tổ chức tổng kết năm học. “Trên địa bàn xã có nhiều ao hồ, sông suối. Dịp hè, các em thường đi chăn bò hoặc phụ giúp cha mẹ trong sản xuất nên rất dễ xảy ra đuối nước. Chương trình đã trang bị những kiến thức cơ bản về cách phòng tránh đuối nước để các em có một mùa hè vui tươi, lành mạnh. Ngoài việc tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước, nhà trường cũng bàn giao học sinh về các thôn, làng để quản lý, tham gia các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương”-thầy Tân cho biết.

Đại diện Công ty Phát triển thủy điện Sê San tặng áo phao cho các em học sinh. Ảnh: Minh Nguyễn

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, ngay từ đầu năm học, nhà trường có kế hoạch dạy bơi cho các em học sinh. Hoạt động này diễn ra từ năm 2018 đến nay, mỗi khóa học có 50 em tham gia, ưu tiên những học sinh đầu cấp. Tuy nhiên, hoạt động dạy bơi của trường đang gặp khó khăn bởi hệ thống giếng khoan không đủ nước cung cấp vào mùa khô. Ngoài ra, chi phí điện, hóa chất xử lý nước cũng mất hơn 30 triệu đồng/năm. “Trường đang kêu gọi xã hội hóa, mong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động dạy bơi cho học sinh”-thầy Tân nhấn mạnh.