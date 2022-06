Nam sinh chuyên toán chia sẻ bí quyết 8,5 điểm IELTS

Kiên trì học ngoại ngữ, áp dụng chiến thuật ôn tập phù hợp, Nguyễn Ngọc Tân đạt 8,5 điểm IELTS ngay ở lần thi đầu tiên, trong đó kỹ năng nghe và đọc đạt tuyệt đối với số điểm 9.

Nguyễn Ngọc Tân, học sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Tiền Giang (tỉnh Tiền Giang), thi IELTS lần đầu tiên vào 17.2.2022 do IDP tổ chức. Tháng 3.2022 Tân nhận kết quả đạt 8,5 IELTS; trong đó hai kỹ năng đọc và nghe được 9,0 (điểm tuyệt đối), viết và nói đạt 7,5. Tân cũng là á khoa trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM với số điểm 1.086 trên thang điểm 1.200 (thua thủ khoa 1 điểm).

Tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ, Ngọc Tân có nền tảng ngoại ngữ vững chắc, đạt điểm cao trong lần đầu thi IELTS. Ảnh: NVCC

Luyện tập thật nhiều 2 kỹ năng nghe, đọc

Nói về bí quyết để đạt được điểm số đáng mơ ước, chàng trai IELTS 8,5 cho biết đó là kết quả của cả một hành trình dài. Ngay từ lúc học tiểu học, Tân đã được học tiếng Anh bằng cách xem phim, xem TV show, hoạt hình với phụ đề tiếng Anh chứ ít khi xem phụ đề tiếng Việt.

“Em nghĩ xem phim, hoạt hình bằng tiếng Anh là cách hay để mình tiếp xúc với ngôn ngữ này nhiều hơn. Qua đó, em cũng biết được một số lối diễn đạt mà lúc mình học sách vở nó không có”, nam sinh đạt 8,5 IELTS nói.

Chia sẻ về hành trình chinh phục IELTS 8,5, Ngọc Tân cho biết bắt đầu học IELTS từ năm lớp 10. Lúc đầu, mỗi ngày Tân chỉ học 1-2 tiếng để quen dần, sau đó bổ sung những kiến thức cần thiết các dạng bài của kỳ thi IELTS.

“Giai đoạn 2 tháng trước khi thi, em dồn thời gian ôn tập nhiều hơn, một tuần em tranh thủ giải từ 3-4 đề, giải đủ hết 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đôi khi trong bài thi IELTS có những vấn đề trừu tượng, đối với học sinh như em khó có kiến thức trả lời những phần đó. Vì vậy, em cố gắng luyện tập nhiều nhất để có thể cải thiện hiểu biết của mình về nhiều vấn đề hơn, dễ xử lý tình huống trong phần thi”, Ngọc Tân nói.

Đối với kỹ năng listening (nghe) và reading (đọc), Tân cho rằng đây là 2 kỹ năng dễ cải thiện điểm nhanh chóng bằng cách luyện tập thật nhiều. Để có thể làm bài tốt phần nghe, Tân phải luyện tập nghe càng nhiều càng tốt. Còn phần đọc, Tân cho biết, phần thi này sẽ có 3 đoạn văn và có những dạng bài như ghép đoạn hoặc điền bảng thông tin tóm tắt. Ở phần này, dạng bài thường khó nhất là True/False Not Given hoặc Yes/No Not Given. Để làm tốt những dạng đó, Tân thường đọc báo nước ngoài, sách truyện tiếng Anh. Với phần viết, Ngọc Tân thường đọc bài mẫu trước và xem sách hướng dẫn. Quá trình đọc, luyện viết bài luận nhiều sẽ giúp nảy sinh ý tưởng cho các bài viết nhanh hơn.

Về tài liệu dùng để ôn thi IELTS, Ngọc Tân cho hay thường sử dụng bộ Cambridge IELTS vì đề khá sát với thi thật. Theo nam sinh, một lưu ý quan trọng trước khi thi không nên luyện đề quá nhiều mà hãy nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc.

Bí quyết để kỹ năng nói đạt điểm tuyệt đối

Điểm thi IELTS của Ngọc Tân. Ảnh: NVCC

Trong 4 kỹ năng thi IELTS, Ngọc Tân cho rằng, speaking (nói) là khó nhất vì khi vào phòng thi, sẽ nói từ 1-2 phút về chủ đề được ban giám khảo đưa ra. Tân phải làm quen trước ở nhà với các dạng câu hỏi của phần thi này và luyện tập trả lời.

“Em tìm những bộ đề ôn thi speaking, tự nói ở nhà trước những chủ đề trong sách để cải thiện phản xạ của mình. Khi ôn luyện, em tự đặt mục tiêu là mình phải trả lời câu hỏi đó liền, nếu trả lời đầy đủ thì em sẽ chuyển qua chủ đề tiếp theo. Trong trường hợp gặp chủ đề khó, em sẽ lên mạng tìm câu trả lời mẫu, từ đó gợi ra ý tưởng để em suy nghĩ trả lời theo một hướng khác câu trả lời mẫu mà vẫn đúng yêu cầu”, nam sinh đạt 8,5 IELTS tiết lộ.

Để có thể trau dồi khả năng giao tiếp tiếng Anh, nam sinh chuyên toán đã rủ bạn học lớp 12 chuyên tiếng Anh cùng trường cùng nhau ôn luyện. Tân nói: “Em gọi điện với bạn qua Facebook Messenger để em và bạn cùng luyện tập phần speaking. Mỗi buổi tối tụi em dành 15-20 phút để làm một đề, xong rồi tụi em nhận xét cho nhau. Còn nếu tuần nào bài vở nhiều thì tụi em sắp xếp 2-3 buổi một tuần”.

Ngọc Tân vui mừng kể: “Sau kỳ thi, em cũng không nghĩ em đạt được 9,0 vì khi ôn tập ở nhà có những bài em làm sai, em làm cỡ 8,5 nhưng khi thi em thấy mình có một chút may mắn nên em đạt điểm tuyệt đối”.

Uớc trở thành một bác sĩ

Ngọc Tân cùng thầy Nguyễn Thanh Bình, người ôn luyện thi IELTS cho Tân. Ảnh: NVCC

Theo Tân, đạt được điểm số tuyệt đối phần nghe, đọc là một cú hích để tự tin hơn vào khả năng của mình.

Là người đồng hành cùng với Nguyễn Ngọc Tân trong quá trình học và ôn thi IELTS, thầy Nguyễn Thanh Bình, giáo viên một trung tâm tiếng Anh ở TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, chia sẻ: “Quá trình học tại lớp, Ngọc Tân luôn thể hiện trội nhất trong lớp IELTS. Trước khi vào học lớp IELTS, Tân có nền tảng tiếng Anh khá ổn. Khi thầy đưa những tài liệu, bài tập, Tân luôn tìm hiểu kỹ và hoàn thành đúng yêu cầu của thầy. Lúc Tân đi thi thì thầy dự đoán Tân được 8, nhưng khi biết em Tân đạt được 8,5, đó là một niềm vui rất lớn với thầy”.

Nam sinh tiết lộ: “Em dự định đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Y dược TP. HCM. Em sẽ dùng chứng chỉ IELTS xét tuyển vào ngành y đa khoa vì có chứng chỉ khi xét tuyển sẽ được ưu tiên”.

Với nền tảng tiếng Anh tốt, nam sinh quê Tiền Giang cho biết, khi vào đại học sẽ tận dụng thế mạnh tiếng Anh để tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú của nước ngoài giúp mở rộng hơn hiểu biết của mình.