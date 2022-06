Khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" tại huyện Chư Prông

(GLO)- Chiều 16-6, tại làng Neh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông), Cụm thi đua Đoàn Thanh niên 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Đak Nông, Đak Lak, Kon Tum và Lâm Đồng đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê".





Các đơn vị trong cụm thi đua cắt băng khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê". Ảnh: Hà Đức Thành

Công trình có chiều dài 1 km với 20 bóng điện năng lượng mặt trời, tổng kinh phí thực hiện 25 triệu đồng do cụm thi đua hỗ trợ. Công trình thắp sáng đường quê tại làng Neh Xo đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở làng, cung cấp ánh sáng cho các hoạt động chung, đảm bảo an toàn giao thông cũng như góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ cụm thi đua Tây Nguyên tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội.



HÀ ĐỨC THÀNH