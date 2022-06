Đường làng bừng sáng "ánh điện thanh niên"

(GLO)- Đêm xuống, nhiều tuyến đường ở các thôn, làng bừng sáng bởi những “bóng đèn thanh niên”. Đây là kết quả của mô hình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện trong thời gian qua.





Đường làng bừng sáng



“Trước đây, vào ban đêm, đoạn đường này tối om, bà con đi lại phải dùng đèn pin. Người điều khiển xe máy không quan sát được rõ dẫn đến va quệt, tai nạn giao thông. Từ khi Đoàn Thanh niên lắp đặt tặng làng công trình này, bà con rất vui mừng. Nhà mình ở ngay đoạn đường này nên hiểu được ý nghĩa của công trình”-ông Kpuih Lin-Trưởng thôn Neh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) không giấu được niềm vui khi chia sẻ về công trình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn Thanh niên bàn giao vào ngày 16-6.

Đoàn viên, thanh niên huyện Chư Sê lắp đặt bóng đèn ở tuyến đường “Thắp sáng đường quê” tại làng Thoong Nha (xã Bờ Ngoong). Ảnh: Phan Lài



“Tuyến đường thanh niên” ở làng Neh Xo dài 1 km với 20 bóng đèn sử dụng bằng năng lượng mặt trời được lắp trên các cột điện. Tổng kinh phí lắp đặt là 40 triệu đồng, trong đó, Tỉnh Đoàn cụm Tây Nguyên hỗ trợ 25 triệu đồng, còn lại do đoàn viên, thanh niên huyện Chư Prông đóng góp. Sau khi công trình bàn giao cho làng, Đoàn xã Ia Tôr sẽ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả. Anh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-cho biết: Năm 2022, xã Ia Tôr phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới. Ngoài lắp điện đường, Huyện Đoàn đã ra quân trồng 2.000 cây hoa giấy trên nhiều tuyến đường ở làng Neh Xo. Sự chung sức của các tổ chức Đoàn đã góp phần giúp người dân có ý thức hơn trong chấp hành giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.



Mới đây, Huyện Đoàn Chư Sê đã bàn giao 2 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” tại làng Thoong Nha (xã Bờ Ngoong) và làng Á (xã Ia Hlốp). 2 tuyến đường có chiều dài khoảng 1,5 km với 30 bóng đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí công trình hơn 54 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên đóng góp nhằm hỗ trợ các làng xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, Huyện Đoàn đã vận động người dân cắt tỉa cây cối, phát quang đường làng thường xuyên để không bị che khuất tầm nhìn.



Ông Lê Quang Chức-Bí thư Chi bộ làng Thoong Nha-chia sẻ: “Làng có 200 hộ dân, đa phần là người dân tộc Bahnar và Jrai. Lâu nay, người dân trong làng luôn mong có điện đường để thuận tiện đi lại vào buổi tối nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể đóng góp làm được. Từ khi được Huyện Đoàn Chư Sê hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, người dân vui lắm, việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Đây cũng là tuyến đường đầu tiên của làng có điện chiếu sáng”.



Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-thông tin: “Nhằm hỗ trợ các thôn, làng xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí để lắp đặt tuyến đường điện thắp sáng. Đây cũng là công trình chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Sê lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Từ hiệu quả của tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa và sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên để làm thêm nhiều tuyến đường khác”.



Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Thanh niên lắp đặt tuyến đường “Thắp sáng đường quê” tại làng Đak Mong (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài



Tại hội nghị giao ban cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2022, Trung ương Đoàn đã tặng Tỉnh Đoàn Gia Lai 125 triệu đồng để xây dựng tuyến đường “Thắp sáng đường quê” ở các thôn, làng khó khăn của tỉnh.

“Thắp sáng đường quê” là hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai nhằm hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các tổ chức Đoàn đã đảm nhận thực hiện mô hình đoạn đường thanh niên “sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Ngoài tiêu chí “sáng”, Đoàn Thanh niên các cấp đã triển khai trồng cây xanh, thường xuyên dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm cho tuyến đường xanh-sạch-đẹp hơn. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên còn phối hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền để người dân và đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.



Với nhiều cách làm sáng tạo, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã thu hút được rất nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp tiền, ngày công. Từ đầu năm đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã xây dựng và sửa chữa 17 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, mỗi tuyến dài 500 m đến 1 km đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội ở các thôn, làng.



Trao đổi với P.V, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-cho biết: Công trình “Thắp sáng đường quê” giúp người dân đi lại được thuận lợi, an toàn hơn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và giữ gìn an ninh nông thôn. Hoạt động này còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ các tuyến đường thanh niên, một số địa phương đã vận động người dân tự đóng góp, lắp bóng điện tại nhiều tuyến đường khác.



PHAN LÀI