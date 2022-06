Đak Đoa: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên

(GLO)- Ngày 10-6, tại UBND xã Glar (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Công an huyện, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa phối hợp với Công ty TNHH Honda Đức Dung tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên.





Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Văn Hưng

Tại buổi tập huấn, các đoàn viên, thanh niên được phổ biến những kiến thức, kỹ năng và ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, kỹ thuật lái xe an toàn; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông và Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên còn được giao lưu, trả lời các câu hỏi, thi trắc nghiệm tìm hiểu về an toàn giao thông và nhận quà từ Ban tổ chức; tham gia thực nghiệm lái xe mô hình để chấm điểm, tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn, lái xe qua tấm ván hẹp, vượt chướng ngại vật.



Thông qua buổi tập huấn, đoàn viên, thanh niên được nâng cao nhận thức, góp phần thay đổi hành vi trong quá trình tham gia giao thông; xác định trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; tích cực tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn tại địa phương.



HÀ PHƯƠNG