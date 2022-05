Chàng trai 10x ấp ủ mong muốn mang hơn 10.000 cuốn sách miễn phí đến với trẻ em khó khăn

“Fly To Sky” có ý nghĩa “bay lên bầu trời”, thành lập năm 2018 do Lê Văn Phúc (SN 2002) khởi xướng. Phúc hiện là Tổng Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky, Ủy viên kiêm Thư ký Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Miền Nam (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia). Fly To Sky hoạt động trên 5 lĩnh vực: Văn hóa giáo dục; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; an sinh xã hội; hỗ trợ kinh tế; năng lượng sạch và năng lượng bền vững.