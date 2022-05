Bí thư chi bộ "nói đi đôi với làm"

(GLO)- Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ar Tơ Măn (xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), anh Hrui luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và là “đầu tàu” trong các phong trào thi đua tại địa phương.





Sau một thời gian tham gia công tác Mặt trận, năm 2010, anh Hrui đảm nhận cương vị Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ar Tơ Măn. Từ năm 2016 đến nay, anh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn. Anh chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi khá áp lực vì không biết mình có hoàn thành được nhiệm vụ không. Nhưng được bà con tín nhiệm, lãnh đạo xã tin tưởng, tôi cố gắng học hỏi, quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao, quyết không phụ sự tin tưởng của cấp ủy Đảng và dân làng”.

Anh Hrui (bìa phải) chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con trong làng. Ảnh: Hà Phương



Trước đây, làng còn xảy ra tình trạng một số thanh niên tụ tập uống rượu, gây mất an ninh trật tự. Anh Hrui cùng với đại diện các đoàn thể đến từng nhà để tuyên truyền, vận động. “Mưa dầm thấm lâu”, thanh niên trong làng dần hiểu ra. Theo đó, việc tụ tập uống rượu, lái xe nẹt pô ngày một giảm dần, họ bảo nhau chăm lo làm ăn, giúp đỡ gia đình.



Chi bộ làng Ar Tơ Măn có 10 đảng viên. Theo anh Hrui, để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, trước hết các đảng viên phải thực sự đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong đó, Bí thư Chi bộ cần thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, biết lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân để phản ánh với cấp trên; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tạo sự gần gũi với người dân.



Anh Jơch chia sẻ: “Trước đây, tình hình an ninh trật tự trong làng mình tương đối phức tạp. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, nhất là sự sâu sát của Bí thư Chi bộ nên tình hình an ninh trật tự đã chuyển biến đáng kể. Các đảng viên luôn gương mẫu trong mọi phong trào. Từ đó, dân làng mình tin tưởng và hưởng ứng làm theo”.



Không chỉ gương mẫu trong công việc, anh Hrui còn là điển hình làm kinh tế giỏi. Với 2 ha mì, 700 trụ hồ tiêu, đàn bò hơn 10 con và đàn heo 8 con, gia đình anh thu nhập 120-150 triệu đồng/năm. Ông Klê-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đê Ar-nhận xét: “Anh Hrui đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của bà con theo hướng tích cực, hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng quê hương”.



Trao đổi với P.V, bà Đỗ Thị Thanh Vân-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đê Ar-cho biết: Làng Ar Tơ Măn có 160 hộ với gần 900 khẩu, trên 95% là người dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân ngày một khởi sắc. Nhiều năm liền, làng Ar Tơ Măn là tập thể điển hình tiên tiến. Làng được như ngày hôm nay không thể không nhắc đến công sức của anh Hrui.



