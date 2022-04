Tuổi trẻ Chư Pưh vì "Thôn xóm bình yên-Gia đình hạnh phúc"

(GLO)- Tối 26-4, tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh), Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Chư Pưh tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng-chống ma túy và tệ nạn xã hội với chủ đề "Thôn xóm bình yên-Gia đình hạnh phúc" năm 2022.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia phần thi tìm hiểu về phòng-chống ma túy, an toàn giao thông đường bộ và các tệ nạn xã hội. Ảnh: Hà Đức Thành

Tham gia chương trình có hơn 200 đoàn viên, thanh niên và người dân xã Ia Rong. Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên và bà con trong xã được lãnh đạo Công an huyện thông tin một số vấn đề về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời thông báo một số hiện tượng vi phạm an ninh trật tự, nhất là tình trạng vi phạm giao thông của thanh thiếu nhi.

Sau phần tuyên truyền, đoàn viên, thanh niên chia thành 3 đội tham gia các phần thi tìm hiểu về phòng-chống ma túy, an toàn giao thông đường bộ và các tệ nạn xã hội.

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn và hộ gia đình chính sách (300.000 đồng/suất).