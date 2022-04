Thượng úy Lê Văn Thế đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2022-2027

(GLO)- Ngày 2-4, Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022-2027).

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Trại giam Gia Trung luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị. Tuổi trẻ Trại giam luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung lần thứ XIX. Ảnh: Hà Phương

Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung hiện có 6 chi đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 181 đồng chí, chiếm khoảng 44% quân số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.



Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành công trong hoạt động phong trào, các tổ chức Đoàn trực thuộc đơn vị tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, phong phú. Công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, Cục C10, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trại giam Gia Trung (nhiệm kỳ 2020-2025) được triển khai đồng bộ, kết hợp hiệu quả nhiều hình thức triển khai với 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt. Công tác quán triệt, triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, của ngành được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hà Phương



Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trại giam Gia Trung Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, vì an ninh Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn thanh niên Trại giam Gia Trung tiếp tục xây dựng đoàn viên, thanh niên đơn vị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xung kích, sáng tạo tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. 100% các chi đoàn đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trại giam Gia Trung lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn liền với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, nếp sống văn hóa, vì Nhân dân phục vụ”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, hưởng ứng tích cục cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, phát triển thể chất, chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên; phối hợp với đoàn các địa phương và các thôn làng kết nghĩa tổ chức ít nhất 1 hoạt động chung sức, tình nguyện vì cộng đồng giúp đỡ đồng bào khó khăn tại nơi đơn vị đứng chân…



Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận, thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ Trại giam, đẩy mạnh chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đơn vị; thực hiện công tác dân vận trong lực lượng thanh niên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới.



Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Thượng úy Lê Văn Thế là Bí thư Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí (3 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết).



HÀ PHƯƠNG