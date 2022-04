Tháng Thanh niên năm 2022: Mang đậm dấu ấn tuổi trẻ

(GLO)- Những ngày tháng 3 đầy ý nghĩa với tuổi trẻ vừa khép lại. Dư âm của “ngày hội tuổi trẻ” với nhiều hoạt động tình nguyện đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.





Nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng



Hơn 2 tuần nay, vào giờ ra chơi, điểm trường làng Bia Tih thuộc Trường Tiểu học A Dơk (xã A Dơk, huyện Đak Đoa) luôn rộn ràng tiếng vui đùa của học sinh khi tham gia cụm trò chơi: xích đu, bập bênh, vượt chướng ngại vật… Cụm trò chơi được sơn vẽ đẹp mắt, chắc chắn, đảm bảo an toàn cho các em. Đây là công trình “Sân chơi cho em” do Đoàn xã A Dơk thực hiện với tổng kinh phí 10 triệu đồng dành cho thanh thiếu nhi vùng khó khăn. Ngoài làm khu vui chơi, Đoàn xã còn huy động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) giúp điểm trường sơn sửa tường rào, thay mới ổ điện nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Chị Đặng Thị Kiều Linh-Phó Bí thư Đoàn xã A Dơk-cho biết: “Không chỉ điểm trường này, Đoàn xã đã khảo sát các điểm trường khác, vận động nguồn lực lắp đặt thêm các khu vui chơi cho các em thiếu nhi”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Chư Păh hỗ trợ sửa chữa nhà cho thanh niên xã Ia Kreng. Ảnh: Phan Lài



Những ngày qua, người dân làng Mít Kom 2 (xã Ia O, huyện Ia Grai) cũng rất phấn khởi khi công trình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành vào ngày 26-3. Với kinh phí 20 triệu đồng, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường 1 km. Đây là hệ thống đèn năng lượng mặt trời đầu tiên được lắp đặt tại làng. Sau khi bàn giao công trình, ĐVTN còn đến từng nhà để kiểm tra hệ thống điện, thay bóng đèn miễn phí cho người dân. Ông Puih Rih-Trưởng thôn Mít Kom 2-chia sẻ: “Khi chưa có đèn đường, bà con đi lại vào buổi tối rất khó khăn. Bây giờ có đèn, mọi người đi lại dễ dàng và an tâm hơn”.



Hưởng ứng Tháng Thanh niên, 25 ĐVTN của xã Ia Glai (huyện Chư Sê) đã chung tay tu sửa giọt nước làng Pang. Theo đó, ĐVTN đã tiến hành khơi thông dòng chảy, đào hố rác, phát quang bụi rậm xung quanh giọt nước tránh ứ đọng, giải tỏa các điểm gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, đoạn đường 1 km từ đường chính đến giọt nước cũng được san lấp bằng phẳng. Hoạt động của Đoàn xã Ia Glai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dân làng. Anh Rơ Mah Luân-Bí thư Chi Đoàn làng Pang-cho hay: “Khi thấy ĐVTN sửa chữa giọt nước, bà con trong làng rất phấn khởi và chung tay cùng thực hiện. Việc làm này góp phần nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường”.



Ghi đậm dấu ấn tuổi trẻ



Trong không khí hân hoan, náo nức của Tháng Thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Các cấp bộ Đoàn đa dạng các hoạt động gắn với đợt thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 như: Thành Đoàn Pleiku tổ chức hội thi video clip “Dấu ấn nhiệm kỳ”; Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức cuộc thi sáng tác video clip “Đoàn trong trái tim tôi”; Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức cuộc thi “Hiến kế cho Đoàn”… Các đơn vị cũng đã tổ chức hành trình đến thăm di tích lịch sử gắn với các sự kiện lịch sử cách mạng tại địa phương; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử.

Đoàn viên, thanh niên sơn, vẽ trụ điện trên tuyến đường Hùng Vương (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Trong Tháng Thanh niên năm 2022, ĐVTN toàn tỉnh đã trồng hơn 3.700 cây xanh; xây dựng và sửa chữa 20 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”; sửa chữa 36 km đường giao thông nông thôn; phân loại 10 tấn rác thải; tặng hơn 1.350 suất quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 25 mô hình sinh kế hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; xây dựng 27 công trình thanh niên cấp huyện, 194 công trình thanh niên cấp cơ sở; tổ chức 17 hoạt động tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 3.000 ĐVTN…



“Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022”, “Ngày thứ bảy tình nguyện, “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động cụ thể, thiết thực đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Những đoạn đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp, những mái nhà ấm áp nghĩa tình đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn cũng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như: tặng nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn, tặng học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân… Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp cũng đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, tạo điều kiện cho ĐVTN vươn lên xây dựng cuộc sống. Anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-bày tỏ: “Tháng Thanh niên là đợt thi đua cao điểm để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chúng tôi rất tự hào vì đã cùng nhau góp sức trẻ cho sự phát triển của quê hương”.



Mỗi tổ chức Đoàn có những hoạt động khác nhau trong Tháng Thanh niên và đều để lại dấu ấn với cộng đồng. Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2022-cho biết: Tháng Thanh niên đã khép lại với những kết quả đáng tự hào, mỗi công trình, phần việc có giá trị lớn hay nhỏ đều chứa đựng tinh thần nhiệt huyết của ĐVTN. Hình ảnh ĐVTN trong màu áo xanh tình nguyện nhiệt tình trong mọi hoạt động đã để lại dấu ấn tốt đẹp đối với người dân địa phương. Qua những hoạt động đó, ĐVTN có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn. Những kết quả đạt được là nền móng vững chắc, khơi dậy và tạo khí thế thi đua sôi nổi để tuổi trẻ tỉnh nhà có thêm nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027).



PHAN LÀI