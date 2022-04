Nam sinh lớp 8 dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

Đang ở nhà và nghe tiếng kêu cứu từ khu vực kênh N1, em Nguyễn Văn Dương (học sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh) đã không ngại nguy hiểm chạy ra rồi lao xuống dòng kênh cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đuối nước.





Trưa 25-4, ông Trần Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết chính quyền địa phương đang đề xuất với cấp trên để có hình thức khen thưởng em Nguyễn Văn Dương (học sinh lớp 8D, Trường THCS Minh Lạc) vì có hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước.



Ban Giám hiệu Trường Trường THCS Minh Lạc tuyên dương và trao thưởng em Nguyễn Văn Dương.



Theo đó, chiều 23-4, trong lúc đi xuống khu vực mép kênh N1, thuộc thượng nguồn hệ thống thủy lợi Sông Rác, nằm trên địa bàn xã Cẩm Minh để rửa tay chân, 2 em V.T.A. và L.T.D. (cùng học lớp 6, Trường THCS Minh Lạc; ngụ xã Cẩm Minh) không may trượt chân rơi xuống và bị dòng nước đẩy ra khu vực kênh sâu khoảng 2-3m, gây nguy hiểm đến tính mạng.



Lúc này, Dương đang ở nhà, cách khu vực xảy ra sự việc khoảng 50m, nghe tiếng kêu cứu nên liền chạy ra. Nhờ biết bơi và đã được trang bị một số kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước, Dương đã không chần chừ lao xuống kênh tìm cách tiếp cận và cứu được 2 em A. và D. đưa lên bờ an toàn.



Trong sáng nay (25-4), Ban Giám hiệu Trường THCS Minh Lạc đã tổ chức tuyên dương và tặng giấy khen cho em Dương vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Bên cạnh đó, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đến biểu dương và trao thưởng cho em.

Theo Vĩnh Gia (NLĐO)