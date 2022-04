Đak Đoa: Tặng giấy khen cho học sinh trả lại 200 triệu đồng cho người đánh mất

(GLO)- Sáng 21-4, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tặng giấy khen gương người tốt-việc tốt cho em Đặng Bùi Phúc An (lớp 1C, Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa).

Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa tặng giấy khen gương người tốt-việc tốt cho em Đặng Bùi Phúc An. Ảnh: Kim Quân

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-4, em Đặng Bùi Phúc An được mẹ đón đi học về. Sau đó, An cùng mẹ đến Văn phòng Công chứng huyện Đak Đoa để liên hệ công việc. Khi ra về, em đã nhặt được số tiền 200 triệu đồng cạnh 1 chiếc xe ô tô. Qua xác minh, An cùng mẹ đã trả lại số tiền cho chị Trần Thị Phương Thảo (địa chỉ 126 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa).

Với hành động đẹp này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đak Đoa đã biểu dương, tặng giấy khen cho em An. Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa cho biết: Hành động của em An rất đáng biểu dương, thể hiện sự trung thực, không tham của rơi. Huyện Đoàn đề nghị Liên đội Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa tuyên dương em An trước toàn thể học sinh để nêu gương người tốt, việc tốt, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng.