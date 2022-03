Hướng về vùng biên

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc”, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê phối hợp với các đoàn từ thiện và Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Ia Grai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ấm áp nghĩa tình

Để có những suất quà tặng các em học sinh, các CLB: Tấm lòng vàng An Khê, Tình nguyện Kbang (huyện Kbang), Vòng tay yêu thương, Ngôi nhà yêu thương (TP. Pleiku) và Nhân Tâm (huyện Ia Grai) đã vận động các Mạnh Thường Quân chung tay đóng góp; phối hợp với Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Ia Grai tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ia Grai” tại xã Ia Krai.

Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê-cho biết: Chương trình có tổng kinh phí 115 triệu đồng, gồm các hoạt động: tặng 50 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và 1 tủ sách cùng hơn 500 đầu sách (trị giá 25 triệu đồng) cho nhà trường; tổ chức 10 gian hàng 0 đồng và tặng 20 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở làng Tung Breng. Ngoài ra, chương trình còn tặng 20 thùng sữa, 2.000 chiếc khẩu trang và nhu yếu phẩm cho các y-bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 10 huyện Ia Grai. Phần lớn kinh phí và quà tặng do CLB Tấm lòng vàng An Khê vận động.

Vừa được tặng chiếc áo ấm và suất quà, em Rơ Mah Trúc (lớp 3B, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) hớn hở: “Áo vừa và đẹp lắm, em rất thích. Em mang bánh kẹo về cả nhà cùng ăn, còn tiền thì đưa cho mẹ để mua đồ dùng học tập. Cảm ơn các cô chú, anh chị đã cho chúng em quà”.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh và tủ sách cho Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai). Ảnh: Ngọc Minh

Thầy Trần Văn Chương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn-cho hay: Năm học 2021-2022, toàn trường có 621 học sinh, trong đó có 60 học sinh dân tộc thiểu số, hầu hết có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ia Grai”, các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện đã tặng quà cho học sinh và tủ sách cho nhà trường. Đây là việc làm thiết thực giúp các em học sinh có nơi đọc sách trong giờ giải lao, thầy cô cũng có thêm tài liệu tham khảo.

Tại nhà rông làng Tung Breng, ngoài phối hợp với Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Ia Grai tổ chức chương trình “Tháng ba yêu thương gắn với hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, CLB Tấm lòng vàng An Khê còn phối hợp cùng các CLB khác tổ chức 10 gian hàng 0 đồng với bánh kẹo, sữa, đồ ăn, thức uống và mì tôm. Lần lượt các em thiếu nhi và bà con dân làng nhận những phần quà ý nghĩa từ những gian hàng 0 đồng. Chị Rơ Mah Hgiang phấn khởi: “Cảm ơn Ban tổ chức đã không ngại đường xa mang những suất quà đầy tình yêu thương tặng cho dân làng vùng biên chúng tôi”.

Vì biên cương Tổ quốc

Trước khi tổ chức các hoạt động, các thành viên CLB, đoàn viên, thanh niên cùng toàn thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tham gia lễ chào cờ, hát Quốc ca. Chị Bùi Thị Thúy Nga (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) xúc động: “Khi đặt tay lên ngực trái và cùng ca vang bài Quốc ca nơi biên cương Tổ quốc, chúng tôi ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; nhân lên niềm tự hào và tự tôn dân tộc”.

Các thành viên tham gia chương trình tặng khẩu trang và nhu yếu phẩm cho các y-bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 10 huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Minh

Theo bà Nhung, hàng năm, CLB Tấm lòng vàng An Khê đều phối hợp với các CLB thiện nguyện, hội đoàn thể hoặc đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn các xã vùng biên tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng. “Năm nay, gần 20 thành viên CLB tham gia chương trình “Tháng ba biên giới”, chủ yếu là thanh niên. Qua chương trình, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho thành viên, đoàn viên, tình nguyện viên, đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần nhân ái, sẻ chia với người dân, các em nhỏ ở vùng biên”-bà Nhung thông tin.

Không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động tặng quà, hướng dẫn kỹ năng cho các em học sinh, Thiếu tá Trịnh Đình Công-Trợ lý Phòng Chính trị Công ty 715 (Binh đoàn 15) còn làm hướng dẫn viên đưa đoàn từ thiện tham quan rừng cao su-vành đai xanh bao bọc biên cương. Thiếu tá Công cho biết: “Công ty 715 có vườn cao su trải dài trên địa bàn các xã Ia O, Ia Krai và Ia Khai (huyện Ia Grai). Những năm qua, CLB Tấm lòng vàng An Khê có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các xã vùng biên, chia sẻ khó khăn với bà con nơi đây”.