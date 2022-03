Hôm ngày 3.3, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động chương trình 'Tháng ba biên giới' năm 2022 đồng loạt tại các tỉnh có đường biên giới trên đất liền và trên biển.

Trong đó, chương trình cấp T.Ư, được tổ chức tại 3 tỉnh Nghệ An, Lào Cai và Tây Ninh. Chương trình với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại Nghệ An, chương trình diễn ra tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn), với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng; ông Nguyễn Văn Thông, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Lễ chào cờ đặc biệt

Tại cột mốc 405 biên giới Việt Nam - Lào (xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn) đã diễn ra lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham gia của 91 hội viên, thanh niên tiêu biểu. Tại đây, anh Nguyễn Ngọc Lương đã phát động chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 và phát động thi đua trong các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2022) và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Nguyễn Ngọc Lương và các đại biểu tham gia lễ chào cờ đặc biệt ở cột mốc biên giới Việt - Lào (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn). Ảnh: Bảo Anh

Anh Lương cho biết tháng 3 hằng năm luôn là thời gian đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, khi đoàn viên, thanh niên cả nước cùng tích cực thi đua tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; là dịp tuổi trẻ thể hiện khát vọng dấn thân, cống hiến nhiệt huyết sức trẻ; là cơ hội được rèn luyện, trưởng thành.

“Tháng 3 cũng là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và Ngày biên phòng toàn dân. Là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng thể hiện tự hào truyền thống vinh quang Bộ đội biên phòng, sự tri ân đóng góp thầm lặng, cao cả, kiên cường, bất khuất, mưu trí, dũng cảm của lực lượng biên phòng. Từ đó giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia, lòng kiên trung, ý chí quật cường vượt khó của lực lượng biên phòng để mỗi bạn trẻ được tiếp thêm động lực, niềm tin, ý chí, cố gắng rèn luyện đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”, anh Lương nói.

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 được thiết kế đặc biệt với các hoạt động đồng loạt tại tất cả địa bàn biên giới trên cả nước. Đó là các Hành trình Thanh niên đến với cột mốc biên giới gắn với lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Thăm hỏi, tri ân những cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng, những người đã và đang ngày đêm không quản ngại khó khăn bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nơi biên cương Tổ quốc…

Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các già làng, trưởng bản và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đăng Hải

Mang đến nhiều ý nghĩa

Anh Lương cho biết ngay trong ngày phát động chương trình, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội đã được các tỉnh thành Hội đăng ký thực hiện với giá trị hơn 20 tỉ đồng.

“Đến hết tháng 3.2022, chắc chắn những kết quả đạt được của chương trình sẽ được nhân lên nhiều lần với sự tham gia hết sức tích cực, chủ động của các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên. Đó cũng chính là những món quà ý nghĩa nhất, thể hiện tình cảm, sự tri ân của thanh niên cả nước tới những người lính mang quân hàm xanh”, anh Lương nhấn mạnh.

Trong chương trình, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao một công trình thanh niên thắp sáng đường biên; 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho già làng, trưởng bản, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách; Tặng quà cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Tặng quà cho Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng và Bộ đội biên phòng tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Các đại biểu khánh thành công trình hàng cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào. Ảnh: Đăng Hải

Đoàn công tác đã tham gia trồng hàng cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào; Khám bệnh, tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách; Khởi công xây dựng điểm trường ở bản Pà Ca thuộc Trường mầm non Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn); Trao tặng biển tượng trưng xây dựng điểm trường ở bản Mường Piệt thuộc Trường tiểu học Thông Thụ 1 (xã Thông Thụ, H.Quế Phong, Nghệ An); Xây 1 ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh dân tộc mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; Tặng cờ Tổ quốc cho người dân, lắp đặt và trao tặng cột cờ Tổ quốc cho các gia đình bảo vệ đường biên. Tổng giá trị nguồn lực chương trình là 2,66 tỉ đồng.

Tại Lào Cai, chương trình “Tháng ba biên giới” đã diễn ra tại Cột cờ Lũng Pô (xã A Mú Sung, H.Bát Xát) với sự tham dự và chỉ đạo của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn. Tại Tây Ninh, dự và chỉ đạo có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình cấp T.Ư, ban tổ chức đã trao nhiều công trình thanh niên, thực hiện nhiều phần việc với tổng các công trình, phần việc thanh niên được trao tặng trong chương trình “Tháng ba biên giới’ cấp T.Ư tại 3 tỉnh trị giá hơn 4,7 tỉ đồng.

Đồng thời, các đơn vị đồng hành đã khởi công 15 công trình thanh niên “Trường đẹp cho em”, “Cây cầu hạnh phúc”, “Ngôi nhà hạnh phúc” nhằm chăm lo, đồng hành cùng các học sinh dân tộc thiểu số tại địa bàn biên giới khó khăn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Sơn La, Kon Tum, với trị giá gần 3 tỉ đồng.