Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho học sinh và dân làng Kret Krot

(GLO)- Sáng 19-3, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Huyện Đoàn Mang Yang và Đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) đã tổ chức chương trình "Thanh niên với Nhân dân làng Kret Krot" tại xã Hà Ra.





Các đơn vị đã tặng mô hình phát triển kinh tế cho hộ gia đình thanh niên yếu thế tại làng Kret Krot. Ảnh: Văn Ngọc

Tại chương trình, các đơn vị đã trao cặp sách cho 100 em học sinh; 6 phần quà gồm tiền mặt và gạo cho 6 gia đình có người khuyết tật; tặng 25 suất quà là nhu yếu phẩm cho hộ nghèo; tặng 1 bộ lưới bóng chuyền, nhiều bánh kẹo, quần áo…; đồng thời, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh tôn giáo cho bà con. Các đơn vị cũng đã bàn giao công trình thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp “Thắp sáng đường quê” cho làng Kret Krot với 10 bóng điện bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời.



Dịp này, đoàn công tác cũng tặng 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho hộ gia đình thanh niên yếu thế và hộ thanh niên có công với chính quyền. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 50 triệu đồng.



Đây là hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong Tháng Thanh niên; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mang Yang lần thứ V và Đại hội Đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa nhiệm kỳ 2022-2027.



VĂN NGỌC