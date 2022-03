Đại hội Đoàn cấp cơ sở: Chặt chẽ, dân chủ

(GLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ. Qua đại hội điểm các tổ chức Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, những ưu điểm, vướng mắc được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai chỉ ra, tạo tiền đề để chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đoàn các đơn vị tiếp theo.

Đúng quy trình

Đoàn xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) là 1 trong 2 đơn vị được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, Đoàn xã đã chuẩn bị chu đáo các nội dung để đại hội diễn ra bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đoàn, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn. Để tạo không khí sôi nổi trước Đại hội, đoàn viên, thanh niên trong xã đã triển khai nhiều phần việc như: cải tạo khuôn viên trụ sở UBND xã, trồng cây xanh…

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ia Krêl lần thứ VII đã diễn ra thành công vào ngày 20-1. Báo cáo tổng kết đã đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ, đồng thời đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, công tác tổ chức Đại hội phù hợp, tiết kiệm, an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Phan Lài

Đoàn xã Cư An được Huyện Đoàn Đak Pơ lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã và tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại đại hội. Chính vì thế, công tác chuẩn bị nhân sự đòi hỏi phải thật chặt chẽ, đúng quy định. Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đoàn cấp trên, Đoàn xã Cư An đã tổ chức đại hội điểm bảo đảm quy định, dân chủ và an toàn phòng-chống dịch Covid-19.

Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-cho biết: “Bên cạnh các văn bản, hướng dẫn chung, Huyện Đoàn rất quan tâm chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Các Đoàn xã, thị trấn trong huyện được mời dự đại hội để theo dõi, học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, toàn huyện có 2/16 đơn vị tổ chức đại hội và phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 5-2022”.

Anh Triệu Văn Lộc-Bí thư Đoàn xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) cho biết: Đoàn xã dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 25-3. Qua dự đại hội điểm Đoàn xã Cư An, chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức như: giới thiệu nhân sự; trình chiếu các hoạt động Đoàn nổi bật tại đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Kinh nghiệm từ đại hội điểm

Qua chỉ đạo và theo dõi đại hội điểm cấp cơ sở, ngày 22-2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức họp trực tuyến với các tổ chức Đoàn trực thuộc để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức; kịp thời góp ý, điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, công tác tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở diễn ra an toàn, hiệu quả. Văn kiện trình đại hội có sự chuẩn bị nghiêm túc về nội dung, kết cấu bố cục khoa học, hợp lý. Đại hội đã nhận được sự tham gia góp ý của các đại biểu. Nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những mặt đạt được và chưa được, đề xuất phương hướng cho nhiệm kỳ tới cụ thể, rõ ràng, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp thiết thực và phù hợp với tình hình công tác Đoàn trong thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Đoàn xã Cư An (huyện Đak Pơ) khóa XXI ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phan Lài

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn, 2 đơn vị được Tỉnh Đoàn chỉ đạo đại hội điểm đã đảm bảo thời gian tổ chức, hoàn thành trước ngày 25-1-2022. Đối với đại hội điểm do cấp huyện chỉ đạo, đã có 35/44 tổ chức cơ sở Đoàn hoàn thành, còn 9 đơn vị chưa tổ chức được do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến ngày 15-2, toàn tỉnh có 105/582 Đoàn cấp cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở đã xây dựng đề án đảm bảo về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, có số lượng đại biểu dự khuyết hợp lý. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, nhân sự bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội được cấp ủy và Đoàn cấp trên chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm theo tiêu chuẩn cán bộ Đoàn. Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên đảm bảo quy định, công khai, dân chủ.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp, chương trình đại hội điểm đều thực hiện đầy đủ nhiệm vụ; nội dung và trình tự của chương trình đại hội hợp lý, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ và các quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời đảm bảo tính trang trọng.

Bên cạnh mặt đạt được, đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: một số đơn vị, cán bộ Đoàn còn thiếu kinh nghiệm tổ chức, điều hành còn lúng túng; kinh phí tổ chức đại hội tại một số đơn vị còn hạn chế; do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên một số đơn vị chưa đảm bảo thời gian quy định; công tác tuyên truyền về kết quả đại hội ở một số đơn vị chưa đậm nét, sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên…

Đánh giá về công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-nhấn mạnh: Tổ chức đại hội điểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn, là cơ sở để các đơn vị còn lại rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội. Tỉnh Đoàn đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các phòng, ban chuyên trách của cơ quan Tỉnh Đoàn theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội điểm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị trong công tác tổ chức, nhân sự, tuyên truyền. Đồng thời, các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội cho cán bộ Đoàn các cấp. Điều đáng ghi nhận là các đơn vị đại hội điểm có sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng. Đây là tiền đề để các đơn vị còn lại tiếp tục tổ chức đại hội thành công, phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 31-5-2022.