Bộ đội biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng năm 2021

Chiều 17.3, tại Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức tuyên dương 20 'Gương mặt trẻ tiêu biểu' và 'Gương mặt trẻ triển vọng' năm 2021 của Bộ đội biên phòng.

Tại buổi lễ, trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng Việt Nam, cho biết trong 2 năm qua, Bộ đội biên phòng Việt Nam đã huy động gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ trong đó có hơn 50% là đoàn viên, thanh niên bám trụ tại hơn 2.000 tổ, chốt trên biên giới.

“Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng có vai trò hết sức quan trọng cùng với toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các chiến sĩ rất tích cực tình nguyện vì cộng đồng, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới", trung tướng Đỗ Danh Vượng nói.



Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng và anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, trao thưởng cho 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" bộ đội biên phòng 2021. Ảnh: Bá Cường

Trong những năm qua, thông qua các chương trình "Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn biên phòng”, "Hũ gạo tình thương", "Bếp ăn tình nghĩa", "Bữa sáng cho em"... đã phần nào khẳng định được vai trò của tuổi trẻ Bộ đội biên phòng cho công tác tình nguyện vì cộng đồng.

Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tuyên dương, khen thưởng 20 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng là "Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Gương mặt trẻ triển vọng" năm 2021 của cả nước.

Đây là các tấm gương tiêu biểu có lòng dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, kiên quyết tấn công tội phạm, vào vùng lũ giúp đỡ nhân dân. Một số chiến sĩ biên phòng còn là thầy giáo, thầy thuốc, chiến sĩ văn hóa, cán bộ xã mang quân hàm xanh ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân, đất nước; đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới...