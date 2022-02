Sân chơi xuân của lính

(GLO)- Đón Tết cổ truyền năm nay, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân.





Cùng chúng tôi đi thăm đơn vị, Đại tá Trịnh Viết Tuệ-Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 3) cho biết: “Năm nay, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời được giao để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Để những cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị trực Tết vơi đi nỗi nhớ nhà, chúng tôi đã chuẩn bị các sân chơi trong những ngày đầu xuân mới. Theo đó, các đại đội, tiểu đoàn đều tổ chức các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cà kheo, đẩy gậy, liên hoan văn nghệ…

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) tham gia thi nhảy bao bố. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Năm nay là năm đầu tiên đón Tết xa nhà, chiến sĩ Lê Đức Công-Tiểu đội Chỉ huy, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, quê ở xã Quảng Khê, huyện Đak Glong, tỉnh Đak Nông đã tận hưởng được những giây phút thiêng liêng trong đời quân ngũ khi cùng đồng đội nghe Chủ tịch nước chúc Tết và tham gia nhiều hoạt động vui xuân. “Tôi rất vui vì lần đầu tiên đón Tết xa nhà mà có nhiều cảm giác thân thương, ấm tình đồng đội như vậy. Đón Tết ở đơn vị, ngoài việc được sự quan tâm giúp đỡ động viên của chỉ huy, chúng tôi được tham gia các trò chơi dân gian, văn nghệ”-chiến sĩ Lê Đức Công chia sẻ.



Tại Tiểu đoàn 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3), không khí đón xuân thật tưng bừng, nhộn nhịp. Cách trang trí sân chơi cũng rất đẹp mắt, có cổng chào, cây cảnh và nhiều hơn là những chậu hoa mai, vạn thọ, hướng dương… đua nhau khoe sắc. Từng tốp chiến sĩ rạng ngời niềm vui, ra sức trổ tài trong từng trò chơi như: kéo co, nhảy bao bố, đua thuyền trên cạn, bịt mắt đập niêu, ném còn…. Binh nhất Bàn Văn Phú-Đại đội 2, Tiểu đoàn 21-bộc bạch: “Những hoạt động vui chơi tập thể rất vui, bổ ích, đậm chất lính, đem đến cho chúng tôi những ngày xuân ấm áp, vui tươi. Chúng tôi quyết tâm năm nay sẽ cố gắng nhiều hơn, thi đua lập nhiều thành tích để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".



Trên tuyến biên giới của tỉnh, với 27 tổ, chốt tuần tra bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch Covid-19, những người lính Biên phòng ngày đêm tuần tra, canh gác, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhiệm vụ nặng nề, nhưng những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu vẫn có những hoạt động vui xuân ý nghĩa. Đại úy Nguyễn Thanh Bảo-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) cho biết: Là người lính Biên phòng, chúng tôi luôn xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, quyết tâm bảo vệ biên giới, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết vui xuân. Các tổ, chốt và Đồn vẫn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghe Chủ tịch nước chúc Tết vào đêm Giao thừa. Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị cũng đến các tổ, chốt để chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ và thưởng thức một vài tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do anh em nơi chốt tiền tiêu thể hiện...".



VĨNH HOÀNG