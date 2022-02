Những thanh niên Gia Lai tiêu biểu

(GLO)- Năm 2021, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai tham gia các cuộc thi, hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và đều đạt giải cao. Họ là những gương mặt tiêu biểu, năng động, dám đương đầu với thử thách để chinh phục những đỉnh cao mới.

Trần Thị Ngọc Hà: Phó Bí thư Huyện Đoàn năng động

Tại Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ III năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 1-2022, báo cáo viên Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang đã để lại ấn tượng với Ban Giám khảo và khán giả bởi cách hùng biện tự tin, mạch lạc, nắm vững kiến thức.

Chị Trần Thị Ngọc Hà (thứ 3 từ trái sang) chụp hình cùng các thí sinh tham gia Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Phan Lài

Là cán bộ Đoàn từng đạt giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh của Đoàn năm 2020, chị Hà được lựa chọn tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ III năm 2021. Vượt qua 111 thí sinh xuất sắc của 60 Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc toàn quốc trong vòng sơ khảo và bán kết, 9 thí sinh xuất sắc nhất đã tham gia tranh tài ở vòng chung kết với 3 phần thi: báo cáo viên tài ba, thanh vận khéo, thử tài tranh biện.

Đến với liên hoan, chị Hà chọn trình bày chủ đề “Thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại phần thi báo cáo viên tài ba. Chủ đề này nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN với các hoạt động tình nguyện; trao đổi, chia sẻ những cách làm tích cực, hiệu quả tại địa phương; khơi dậy tinh thần xung kích của ĐVTN.

Với câu hỏi “Chúng ta phải làm gì để khắc phục những hạn chế trên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện”, chị Hà đưa ra các giải pháp: lựa chọn nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đoàn, phù hợp với mặt bằng chung của thanh niên và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương; đổi mới hình thức tổ chức để thu hút đoàn viên tự nguyện tham gia; đẩy mạnh tuyên truyền những cách làm hay, ý nghĩa của chương trình để lan tỏa đến nhiều thanh niên; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo sự cộng hưởng giữa thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Về mặt kinh phí, tổ chức Đoàn cần làm tốt công tác kết nối và huy động nguồn lực của các tổ chức thiện nguyện và nâng cao quy mô, chất lượng hoạt động; tổ chức các phong trào tình nguyện mang tính trải nghiệm cho thanh niên bằng hình thức du lịch thiện nguyện.

“Liên hoan là cơ hội để các báo cáo viên của Đoàn trau dồi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn và một số kỹ năng thuyết trình từ các thí sinh dự thi để áp dụng vào công tác tuyên truyền tại địa phương”-chị Hà chia sẻ.

Nguyễn Thị Thảo: Lan tỏa tình yêu tiếng Anh

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và hỗ trợ học sinh sinh viên, Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai còn được nhiều người biết đến với việc “rinh” về rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi như: giải nhì cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh” toàn quốc; giải khuyến khích cuộc thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” với dự án tình nguyện “Say Hi”…

Chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Trong đó, tham gia cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh” toàn quốc năm 2021 dành cho cán bộ Đoàn-Hội do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức là một trải nghiệm khó quên với chị Thảo. Chị là thành viên đội The Heroes, cùng đội với các thí sinh đến từ tỉnh: Đak Nông, Sóc Trăng, Bình Thuận. Trong phần thi của mình, đội The Heroes đã thể hiện khúc “Thank you, we belong together” do chị Thảo viết lời tiếng Anh từ bài hát “Cảm ơn-We belong together” của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng. “Muốn sinh viên tự tin tham gia các cuộc thi, phong trào Đoàn thì trước hết, bản thân cán bộ Đoàn phải đi đầu, làm trước. Đến với cuộc thi, tôi mong muốn lan tỏa tình yêu dành cho tiếng Anh thông qua âm nhạc tới các sinh viên của mình cũng như các bạn trẻ”-chị Thảo tâm sự.

Bên cạnh đó, với mục đích nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, ĐVTN và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn yêu thích tiếng Anh, chị Thảo đã thành lập dự án “Dạy tiếng Anh giao tiếp miễn phí”. Dự án triển khai các lớp học “Dạy tiếng Anh giao tiếp miễn phí” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, theo từng chuyên đề cho từng đối tượng cụ thể thông qua các chương trình ngoại khoá, các hoạt động “tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Đoàn trường phối hợp với Ban Thanh thiếu nhi-Trường học (Tỉnh Đoàn Gia Lai) tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh như: giọng hát hay tiếng Anh, kể chuyện tiếng Anh, thi viết tiếng Anh; giới thiệu về du lịch tại địa phương bằng video tiếng Anh… để lôi cuốn, kêu gọi sự tham gia của cán bộ Đoàn, ĐVTN và thiếu nhi.

Võ Văn Đặng Âu: Khơi dậy niềm đam mê công nghệ thông tin

Tháng 12-2021, anh Võ Văn Đặng Âu-chuyên viên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là 1 trong 3 cá nhân vinh dự đại diện cho tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII. Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thi thu hút 212 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố và 4 cơ quan Trung ương đăng ký tham gia.

Anh Võ Văn Đặng Âu. Ảnh: Phan Lài

Tại cuộc thi này, anh Âu tham gia ở bảng E-thi kỹ năng sử dụng Microsoft Excel theo chuẩn quốc tế dành cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, thành và bộ, ngành Trung ương. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, thành thạo công nghệ, anh Âu đã hoàn thành bài thi MOS Excel 2016 Specialist với số điểm 978/1000 điểm, mang giải nhất bảng E về cho tỉnh nhà. Đây cũng là thành tích cao nhất mà tỉnh Gia Lai đạt được trong các lần tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc. Anh cho biết: “Bài thi MOS Excel 2016 Specialist là bài thi về kỹ năng Tin học Văn phòng được triển khai bởi Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới-Certiport (Hoa Kỳ) và đang được áp dụng trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì thế, đề thi bảng E có độ khó cao, yêu cầu phải nắm vững kiến thức. Kết quả này không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để áp dụng kiến thức vào công việc chuyên môn của đơn vị”.