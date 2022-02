Làm cách nào để khởi đầu năm mới tràn đầy năng lượng?

Để trở lại với công việc, học tập trong năm mới mà không bị uể oải, chán chường sau kỳ nghỉ tết dài ngày, bạn trẻ nên làm gì?



Tập tính kỷ luật cho bản thân trong năm mới



Khi nhịp sống dần trở lại bình thường sau kỳ nghỉ tết dài ngày, một số bạn trẻ chia sẻ họ vẫn đang trong trạng thái “mơ ngủ”, số khác thì cố gắng hòa nhịp cùng mọi người, bắt tay vào công việc một cách hiệu quả nhất.



“Tôi chọn phương pháp 'tốt hơn 1% mỗi ngày', đặt ra mục tiêu cụ thể, không chần chừ, ngay ngày đầu tiên trở lại văn phòng làm việc. Tức là tôi làm việc đều đặn và tốt hơn ngày hôm qua 1% là đủ. Dần dần vào việc rồi thì tôi sẽ sớm quên đi cái tết đã qua", Võ Văn Đạt (31 tuổi, giám đốc marketing một công ty thực phẩm ở Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết.





Nhiều bạn trẻ vẫn còn chưa quên được kỳ nghỉ tết sau khi đi làm trở lại. Ảnh: Dạ Thảo



Theo Đạt, thời gian nghỉ tết vừa qua làm bản thân quen với việc ăn, chơi, ngủ, nghỉ dài ngày, nhưng anh tự nhủ phải bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên làm việc trở lại, anh đã đặt ra những mục tiêu cụ thể và tuân thủ nghiêm ngặt để bản thân không lơ là. Bên cạnh đó, Đạt còn cố gắng duy trì hoạt động thể dục thể thao như đi bơi, chạy bộ, tăng cường đọc sách, từ chối những lời mời gọi dự tiệc tân niên.





Đạp xe đạp, đi bộ, chạy bộ là cách dễ nhất để lấy lại thể lực sau tết. Ảnh: Dạ Thảo

Chia sẻ về vấn đề mất tập trung sau kỳ nghỉ tết, chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng An, tư vấn viên tổng đài 1022 - cựu giảng viên Khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng, về mặt tâm lý, các bạn trẻ thường có những biểu hiện mệt mỏi vì phải chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang bận rộn với công việc. "Quá trình thay đổi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn trẻ. Do đó, người trẻ cần có một khoảng thời gian nhất định để có thể thích ứng", anh Hoàng An chia sẻ.



Để thoát khỏi cảm giác uể oải và tâm lý chán chường, chuyên gia Hoàng An khuyên bạn trẻ nên duy trì thói quen sinh hoạt đúng giờ, tránh vui chơi thiếu kiểm soát. Anh Hoàng An nói: "Các bạn nên xác định và chấp nhận 'cuộc vui nào cũng có lúc tàn', tạm gác lại những ngày vui dịp tết và ngồi lại xem xét những điều cần làm phải, lên kế hoạch, đặt ra mục tiêu cho năm mới với những kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn".



Theo chuyên gia này, khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết, điều bạn trẻ cần nhất là trang bị cho mình tâm thế, kỷ luật, sẵn sàng lên “dây cót” bắt tay ngay vào công việc.



Tập thể thao theo nhịp tăng dần



Về mặt sức khoẻ, huấn luyện viên (HLV) võ thuật Trần Trung Sơn cho rằng trong những ngày nghỉ tết, bạn trẻ thường "thả cho mình rơi tự do, từ ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ thiếu khoa học". Điều này dễ dẫn đến nguy cơ bị béo phì, sức đề kháng giảm sút, tinh thần không minh mẫn và thiếu nhạy bén trong công việc.



Tập luyện thể thao là điều cần thiết để bạn trẻ sớm bắt nhịp lại với cuộc sống. Ảnh: Dạ Thảo



Để cải thiện tình trạng này, HLV Sơn khuyên các bạn trẻ nên bắt tay vào tập luyện thể thao ngay lập tức, nhưng với cường độ từ thấp đến cao và tăng dần theo chu kỳ thời gian. “Trong ngày đầu tiên, các bạn có thể tập luyện theo cách khởi động nhẹ cho các cơ, khớp quen với việc vận động. Bạn có thể đi bộ, đạp xe, nhảy dây hay bơi lội, rồi tăng dần khối lượng tập luyện vào những ngày tiếp theo. Chúng ta cần tránh tình trạng nôn nóng, tập cường độ cao ngay lập tức”, HLV Sơn phân tích.



Ngoài ra, HLV Sơn lưu ý bạn trẻ tập luyện thể thao cần có chế độ dinh dưỡng khoa học và kiểm soát việc ăn uống, nhậu nhẹt, tiệc tùng là điều cần thiết, hạn chế dùng các loại thức ăn có nhiều dầu, mỡ, tinh bột; tăng cường ăn các loại rau xanh.



Mặt khác, sau khi tập luyện, bạn trẻ cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý (ngủ và thức dậy sớm), uống nhiều nước lọc, có thể mát xa nhẹ ở những nhóm cơ để cơ thể được thả lỏng, để tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất trong năm mới.

Theo Dạ Thảo (TNO)