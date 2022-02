An Khê sẵn sàng ngày hội tòng quân

(GLO)- Chỉ còn 2 ngày nữa, 82 thanh niên thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) sẽ lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi công tác đã được chuẩn bị chu đáo để lễ giao nhận quân diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19.





Là thế hệ được sống và học tập trong thời bình, anh Lê Quốc Trung (SN 2000, trú thôn 1, xã Thành An) nhận thức sâu sắc việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, anh Trung đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Anh vui vẻ cho biết: “Sau khi nhận tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tâm trạng của tôi rất khó tả, vừa vui mừng vì nguyện vọng được thực hiện, vừa có chút lo vì sắp phải xa gia đình, người thân. Tuy nhiên, tôi quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội để tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”. Còn bà Nguyễn Thị Lệ (mẹ anh Trung) thì phấn khởi bày tỏ: “Hy vọng môi trường quân ngũ sẽ giúp con tôi trưởng thành hơn. Tôi cũng mong con cố gắng học tập, rèn luyện để làm hành trang tốt hơn cho tương lai”.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường An Bình (thị xã An Khê) gặp mặt, động viên gia đình thanh niên Lê Thanh Tùng. Ảnh: Ngọc Minh



Cũng như Trung, anh Lê Thanh Tùng (SN 2000, trú tổ 6, phường An Bình) tình nguyện viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự với mong muốn tiếp nối truyền thống cách mạng của ông cha. Sau khi biết mình đủ điều kiện nhập ngũ, những ngày này, anh Tùng tranh thủ thời gian để giúp đỡ gia đình cũng như tìm hiểu những kiến thức cần thiết khi bước vào môi trường quân ngũ để không khỏi bỡ ngỡ. Anh cho biết: “Những năm qua, do theo học tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nên tôi được ưu tiên tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tự nguyện làm đơn xin nhập ngũ. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.



Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tuyển quân. Nhiều công dân đi học, làm ăn xa khi có lệnh khám tuyển không về kịp vì phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly y tế theo quy định. Dù vậy, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của công dân, thị xã An Khê đã hoàn thành các khâu tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% kế hoạch đề ra.



Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Thành Nam-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê-cho hay: Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến công tác sơ tuyển, khám tuyển của thị xã gặp nhiều khó khăn, nhất là có 26 công dân không thể tham gia khám tuyển do ở trong vùng dịch. Tuy nhiên, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt, xuống từng gia đình gặp mặt, động viên thanh niên về khám tuyển. Nhờ đó, năm nay, thị xã tuyển đủ 82 công dân nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch được giao. “Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch, từ ngày 14-2, tất cả thanh niên nhập ngũ sẽ được các xã, phường tổ chức test Covid-19. Chiều cùng ngày, các thanh niên sẽ được đưa về Trung tâm Huấn luyện thị xã để ăn, ở tập trung và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Toàn bộ đại biểu tham dự ngày hội tòng quân vào sáng 16-2 cũng được test Covid-19 và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Khu vực tổ chức giao nhận quân cũng được triển khai phun khử khuẩn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã không tổ chức cho thanh niên dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo”-Thượng tá Nam thông tin.



QUANG TẤN