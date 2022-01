Công an thị xã Ayun Pa tổ chức đám cưới cho 3 cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch

(GLO)- Tối 28-1 (tức 26 tháng Chạp), Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 3 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng-chống dịch Covid-19.

Lễ cưới tập thể có sự tham gia của người thân, gia đình và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Nguyễn Sang

3 cán bộ, chiến sĩ được Công an thị xã Ayun Pa tổ chức lễ cưới tập thể gồm: Trung úy Lê Xuân Kỷ-cán bộ Đội Văn phòng tham mưu, Đại úy Ngô La Bảo-cán bộ Đội Xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thiếu úy Nguyễn Văn An-Công an xã Ia Sao. Cả 3 người đều đã đăng ký kết hôn song do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tham gia tuyến đầu chống dịch nên phải nhiều lần hoãn tổ chức đám cưới.

Trung tá Ksor H’Bơ Khăp-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-cho biết: Chúng tôi mong muốn mang đến không khí ấm cúng, gần gũi của gia đình để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Cảm ơn gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành, là chỗ dựa vững chắc để các đồng chí cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.