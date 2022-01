Chủ tịch nước gửi thư khen thanh niên dũng cảm cứu người ở đám cháy

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cảm ơn anh Trung Văn Nam, người có tấm lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu, sức khoẻ tốt đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương trong vụ hỏa hoạn ở Hà Nội.





Anh Trung Văn Nam. (Ảnh: Facebook)





Ngày 13/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi anh Trung Văn Nam, quê quán: xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cư trú tại: số 38, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.



TTXVN xin giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước.



Anh Trung Văn Nam thân mến,



Đọc được tin anh đã bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở trên tầng tum của ngôi nhà 3 tầng số 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, đang bị lửa cháy dữ dội người, tôi thật sự cảm động.



Cảm ơn anh, người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu, một sức khoẻ tốt đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương.



Tôi cũng xin chia sẻ với gia đình ông Vũ Mạnh Cường về những thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra nhưng cũng đã may mắn bảo toàn mạng sống của các thành viên trong gia đình.



Tôi được biết căn nhà của ông bà đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng tôi tin chắc chắn chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình ông bà sửa sang lại chỗ ở cũng như động viên tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn.



Chúc mừng cháu Vũ Hải Yến vừa được anh Nam cứu sống. Đề nghị cơ quan y tế chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần cho cháu.



Cháu Yến thân mến,



Bác biết cháu vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp trong cuộc đời. Nhưng từ vụ việc này, bác muốn cháu sẽ mạnh mẽ hơn, trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, ngõ xóm, lớp, trường học của cháu về công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn.



Tôi cảm ơn và khen ngợi các cán bộ, chiến sỹ của đội Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an phường Tương Mai, Công an quận Hoàng Mai và những người đã tham gia cứu cháu bé, dập tắt đám cháy.



Nhân vụ việc này tôi đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, hộ gia đình phải kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc các phương tiện sản xuất, làm việc, sinh hoạt để không gây ra nguy cơ cháy; quan tâm hơn nữa đến việc phòng cháy theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ đến từng cá nhân trong xã hội, cả về kiến thức và kỹ năng cần thiết khi sự cố xảy ra.



Nếu anh Nam có tấm lòng cứu cháu bé nhưng không có sức khoẻ và không có kỹ năng cứu hộ cứu nạn thì tôi tin chắc kết quả đã không được như chúng ta đã thấy, vì vậy cần phát động phong trào tập thể dục, thể thao nâng cao sức khoẻ toàn dân.



Tôi cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin để lan toả những tấm gương tốt trong xã hội.



Một lần nữa cảm ơn anh Trung Văn Nam dũng cảm, tốt bụng đã xả thân vì cộng đồng, làm sáng thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân - vốn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta.



Chúc anh Nam và gia đình nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.



Hãy dập tắt những nguy cơ gây ra cháy nổ nhưng hãy lan toả ngọn lửa của tình yêu thương, của sự nghĩa hiệp đến cộng đồng.

Theo TTXVN/Vietnam+