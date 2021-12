Gia Lai đạt giải nhì Cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Anh" toàn quốc

(GLO)- Tối 26-12, tại TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chung kết Cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn-Hội toàn quốc năm 2021". Chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai cùng các đồng đội đến từ tỉnh Đak Nông, Sóc Trăng, Bình Thuận đã xuất sắc đạt giải nhì của cuộc thi.

Cuộc thi khởi động từ tháng 8-2021 với 3 vòng thi. Ở vòng sơ loại, mỗi Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động tổ chức cuộc thi, lựa chọn giới thiệu tối đa 5 thí sinh tham gia vòng bán kết. Các thí sinh chuẩn bị 1 video clip có độ dài không quá 5 phút thể hiện một bài hát tiếng Anh gửi về Ban tổ chức.

Từ 210 clip dự thi của các thí sinh đại diện cho 49 Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn quốc, Ban tổ chức đã chọn 20 thí sinh xuất sắc nhất, chia thành 7 đội tham gia vòng chung kết. Các đội thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh; đồng thời giới thiệu các thành viên và lý do chọn bài hát. Chị Nguyễn Thị Thảo là thành viên đội The Heroes, cùng đội với các thí sinh đến từ tỉnh: Đak Nông, Sóc Trăng, Bình Thuận.

Chị Nguyễn Thị Thảo (bìa trái)-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai cùng các thành viên trong đội thi đạt giải nhì cuộc thi Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn-Hội. (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong phần thi của mình, đội The Heroes đã thể hiện khúc “Thank you, we belong together” do chị Nguyễn Thị Thảo viết lời tiếng Anh từ bài hát “Cảm ơn-We belong together” của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng. Bài hát thể hiện lòng biết ơn, sự trân quý những điều chúng ta đang có trong cuộc sống, sống cho những đam mê và luôn nỗ lực hết mình để vươn tới thành công. Với khả năng tiếng Anh, sự trẻ trung và làm chủ sân khấu, đội The Heroes đã đạt được giải nhì tại cuộc thi.

Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh-thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022; hỗ trợ phát triển kỹ hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc.