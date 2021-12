(GLO)- Gia Lai có khá nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ làng tham gia dịch vụ văn hóa-văn nghệ tại các điểm đến hoặc các địa chỉ ẩm thực. Chính đội ngũ này đã góp phần làm nên bản sắc một vùng đất, tạo sức hút không nhỏ cho du lịch tỉnh nhà. Trong số này có 2 bạn trẻ được xem như “đôi bạn nghệ sĩ cùng tiến” là Rcom Mar Tin và Ksor Y Tới.





Rcom Mar Tin sống ở thôn 8 (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa), còn Ksor Y Tới lớn lên ở làng Chuét 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku). Cả 2 gặp nhau cách đây 4 năm, khi cùng biểu diễn tại quán cơm lam gà nướng Bazan (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Y Tới năm nay 30 tuổi, chơi trống cajon rất hay nhưng lại bị khiếm thị bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thương người anh hơn mình vài tuổi, Mar Tin khi nhận “sô” đều rủ Y Tới cùng biểu diễn. Sự hòa hợp về tư duy âm nhạc lẫn phong cách biểu diễn đã làm nên một “cặp đôi hoàn hảo”, nhận được lời mời từ nhiều nơi. Bằng cách ấy, họ không những giúp lan tỏa giá trị của âm nhạc Tây Nguyên mà còn sống khỏe nhờ công việc yêu thích này.

Anh Rcom Mar Tin và Ksor Y Tới trong một buổi diễn. Ảnh: Phương Duyên



Mar Tin cho hay, anh đam mê âm nhạc nên theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Đak Lak, tốt nghiệp năm 2018. Anh Mar Tin sở hữu chất giọng nam cao (tenor) khá hiếm cùng khả năng chơi guitar điêu luyện, đầy ứng biến. Trong khi đó, Y Tới lại có tố chất nghệ sĩ thiên bẩm dù không qua trường lớp đào tạo nào. Ông trời lấy đi ánh sáng đôi mắt nhưng lại cho anh khả năng cảm âm xuất sắc. Từ nhỏ, mê tiếng trống của các ban nhạc, anh tự lấy xô chậu trong nhà tập tành gõ nhịp trống. Khi được chủ quán Bazan tặng chiếc trống cajon-một nhạc cụ có xuất xứ từ Peru, anh chỉ mày mò đúng 1 ngày là chơi thành thục. Chưa kể, Y Tới còn có khả năng bè phối hết sức ăn ý với bạn diễn, khiến nhạc phẩm nào cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người thưởng thức. Đáng chú ý, năm 2018, anh cùng ca sĩ Ksor H'Hoanh (chủ quán Bazan) giành ngôi quán quân của cuộc thi “Hát mãi ước mơ” phát trên sóng Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.



4 năm qua, Mar Tin và Y Tới chủ yếu theo đuổi dòng nhạc Tây Nguyên, từ những ca khúc đầy chất “lửa” như: Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời… đến những bài hát êm đềm, sâu lắng như: Đôi chân trần, Nỗi nhớ cao nguyên, Giấc mơ Chapi… Nếu khách yêu cầu, họ cũng thể hiện rất hay các ca khúc nhạc trẻ sôi động, khiến đêm lửa trại trở thành kỷ niệm vô cùng đáng nhớ cùng tiếng nhạc, trống bập bùng. Đặc biệt, 2 “nghệ sĩ” đa năng này còn biết chơi cồng chiêng. Anh Nguyễn Đăng Khoa-một bạn trẻ quê Gia Lai, đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh-không khỏi trầm trồ khi mới đây được tham gia một buổi tiệc ngoài trời có sự góp mặt của Mar Tin và Y Tới: “2 bạn biểu diễn rất ấn tượng, đậm chất Tây Nguyên. Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay, việc ý thức và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống là điều không dễ dàng, nhưng họ đã làm được. Ngoài sự chuyên nghiệp, các bạn vẫn giữ được sự chân chất, dễ thương, nhiệt tình. Tới đây, khi rủ bạn bè về Gia Lai thăm thú, nhất định tôi sẽ nhờ 2 bạn đến góp vui”.



Bị cuốn hút bởi lối biểu diễn trẻ trung, ngẫu hứng và nhiệt tình của đôi bạn, ngoài Bazan, nhiều quán ẩm thực, nhà hàng, homestay trên địa bàn TP. Pleiku cũng thường xuyên gửi lời mời như: Dici Là, Thiên Đường Xanh, Tiên Sơn Pleiku Homestay… Không ít khách phương xa từng đến Pleiku và được xem họ trình diễn đã mời tham gia các “sô” ngoài tỉnh tại Phú Yên, Hà Nội… Mar Tin cho hay: Hiện giờ, thù lao một buổi biểu diễn trong tỉnh là 700 ngàn đồng/người. Cách đây vài ngày, 2 anh em được mời “chạy sô” ở Phú Yên với thù lao 3 triệu đồng/người/đêm, chi phí đi lại được thanh toán toàn bộ. “Đáng nhớ nhất là lần 2 anh em được mời ra Hà Nội bằng máy bay năm 2018. Mình và anh Tới được tham quan Thủ đô, viếng Lăng Bác, dạo Hồ Gươm, vui lắm!”-Mar Tin kể. Còn Y Tới cho hay, do khiếm thị nên trước kia anh chỉ biểu diễn ở quán Bazan vì gần nhà. Từ ngày kết hợp cùng Mar Tin đi hát, chơi trống ở nhiều địa điểm khác, thu nhập của anh tăng lên đáng kể. Thời điểm dịch Covid-19 chưa hoành hành, gần như ngày nào họ cũng có lịch diễn, trung bình mỗi tháng thu nhập 8-10 triệu đồng/người.



Thời gian gần đây, tuy thu nhập giảm sút do du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhưng cả 2 vẫn nuôi giữ trong lòng tình yêu bất tận với âm nhạc. Trừ những buổi biểu diễn thưa thớt, Mar Tin phụ giúp gia đình chăm sóc cà phê, lúa. Hỏi về dự định, anh bộc bạch thật giản dị: “Hát và sẽ hát mãi đến khi nào không hát được nữa thì thôi”. Còn Y Tới lúc rảnh rỗi thường tự tập luyện và giúp em gái làm một số việc nhà, tưới rau. Anh cho hay: Cha anh mất do lao phổi cách đây 4 năm, mẹ qua đời sau đó 1 năm do bệnh thận, bản thân lại khuyết tật nên phải lo xa. Thu nhập từ việc biểu diễn anh đều tiết kiệm, nhờ em gái cất giữ làm nguồn tích lũy để tự lo cho bản thân sau này.



Trò chuyện cùng P.V, ca sĩ Ksor HHoanh-người thầy và cũng là “bầu sô” chuyên nhận các buổi diễn trong và ngoài tỉnh giúp 2 anh em và một số bạn trẻ khác-cho biết: “Tôi rất vui khi thấy sự trưởng thành, thăng hoa trong giọng hát và phong cách biểu diễn của Mar Tin và Y Tới. Mong rằng 2 bạn sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ nhau trong công việc để vừa giữ lửa đam mê âm nhạc, vừa có thu nhập ổn định trang trải cuộc sống”.



PHƯƠNG DUYÊN