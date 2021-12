Chư Păh: Công trình măng non "tiếp sức" đội viên

(GLO)- Những năm qua, các liên Đội ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như: “Vườn rau ươm mầm ước mơ”, “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh”, heo đất tiết kiệm… Nguồn quỹ thu từ công trình măng non được tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.





Học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) góp chai nhựa, giấy vụn vào công trình măng non “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh”. Ảnh: Thủy Bình

Sau buổi sinh hoạt cuối tuần, các thành viên Ban Chỉ huy Liên Đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa nán lại sân trường để cùng cô Tổng phụ trách Đội phân loại phế liệu. Số phế liệu gồm: giấy vụn, bìa carton do các em thu gom trong quá trình vệ sinh trường lớp; vỏ lon, chai nhựa nhặt được dọc đường hoặc sau khi các em sử dụng… Một số đồ nhựa có thể tái chế được, các em cất lại để trồng cây, trồng hoa tạo mảng xanh cho trường học. Số phế liệu không thể tái chế thì gom bán, mỗi tuần thu khoảng 50-70 ngàn đồng và nộp vào quỹ của Liên Đội để mua đàn gà tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô Nguyễn Thị Trang-Tổng phụ trách Đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa-cho biết: “Đầu năm học 2021-2022, Liên Đội đã triển khai công trình măng non “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh” để gây quỹ. Ngôi nhà đặt ở góc khuôn viên trường với 3 ngăn dùng để chứa giấy vụn, lon bia, đồ nhựa. Mặt trước ngôi nhà viết thông điệp “Việc làm nhỏ-ý nghĩa lớn”, các em thiếu nhi rất ủng hộ công trình này”.



Nói về công trình gây quỹ của Liên Đội, em Trần Minh Tuyết (lớp 9A) chia sẻ: “Công trình giúp chúng em biết cách bảo vệ môi trường, tái chế đồ nhựa và hơn hết là tiết kiệm để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn”.



Sau hơn 2 tháng góp nhặt, Liên Đội đã mua 6 con gà để tặng 3 bạn thiếu nhi khó khăn của trường. Liên Đội chọn mua gà 2 tháng tuổi và tiêm phòng vắc xin trước khi tặng. Em Vũ Lan Hương (lớp 9A) cảm động nói: “Em rất vui khi được Liên Đội tặng đàn gà. Em sẽ cố gắng chăm sóc chúng thật tốt để không phụ tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ của các bạn”.



Tương tự, công trình măng non “Vườn rau ươm mầm ước mơ” cũng nhận được sự hưởng ứng của các em thiếu nhi Liên Đội Trường THCS Ia Nhin. Đầu năm học 2021-2022, tận dụng khoảnh đất trống hơn 160 m2 của trường, giáo viên và học sinh đã cùng nhau làm đất trồng các loại rau. 12 chi Đội luân phiên chăm sóc vườn rau chung, mỗi chi Đội đảm nhận trong 1 tuần; thời gian chăm sóc vào giờ ra chơi nên không ảnh hưởng đến việc học. Nhờ được chăm sóc cẩn thận nên vườn rau phát triển xanh tốt, rau sau khi thu hoạch được giáo viên, phụ huynh mua với giá cao. Trung bình mỗi tháng, vườn rau cho nguồn thu hơn 200.000 đồng. Theo hình thức gối đầu, sau khi thu hoạch, một phần tiền Liên Đội dùng để tái sản xuất, phần còn lại góp quỹ để mua thỏ tặng các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường THCS Ia Nhin (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) chăm sóc “Vườn rau ươm mầm ước mơ”. Ảnh: Thủy Bình



Cô Đào Thị Mỹ Ngọc-Tổng phụ trách Đội Trường THCS Ia Nhin-cho hay: Công trình măng non này không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp cho trường học mà còn tạo ra nguồn kinh phí để tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập. Từ vườn rau này, Liên Đội gây quỹ được hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, Liên Đội còn nhận được sự hỗ trợ của 1 thầy giáo có trang trại nuôi thỏ, “vừa bán vừa cho” và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc thỏ cho các em. Từ đầu năm học đến nay, Liên Đội đã tặng 20 cặp thỏ cho các em thiếu nhi trong trường.



Em Lê Hồng Ánh (lớp 9A, Trường THCS Ia Nhin) chia sẻ: “Qua việc chung tay chăm sóc vườn rau, chúng em biết phát huy tinh thần làm việc tập thể, vì cái chung, yêu lao động và biết quý trọng sản phẩm của mình làm ra. Em cũng được Liên Đội tặng 2 con thỏ vì đạt thành tích tốt trong học tập. Điều này tạo thêm động lực và khích lệ em nỗ lực vươn lên trong rèn luyện và học tập”.



THỦY BÌNH