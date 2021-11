Thắp sáng niềm tin cho thanh niên lầm lỡ

(GLO)- Trong hơn 2 năm hoạt động, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã cảm hóa, giúp đỡ nhiều thanh niên lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Tul được thành lập vào đầu năm 2019. Đội gồm 6 thành viên do Phó Bí thư Đoàn xã Ksor H’Mrơn làm Đội trưởng; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và Phó Trưởng Công an xã làm Đội phó; Bí thư Chi Đoàn các thôn, buôn làm thành viên. Mục tiêu của đội là phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã nắm tình hình an ninh trật tự tại buôn làng, tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những thanh niên từng vi phạm pháp luật, từ đó giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng. Trong hơn 2 năm hoạt động, đội đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau khi thành lập, nhiệm vụ đầu tiên của đội là cảm hóa R.T. (SN 1994, buôn Biah B). Đây là trường hợp vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích”. Trở về địa phương, T. thường ở trong nhà, ít ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Trong khi đó, nhiều người cũng nhìn anh với thái độ dò xét, e ngại. Nắm bắt vấn đề, Đội thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng Công an đến nhà trò chuyện với T. Vốn là người có năng khiếu chơi bóng chuyền, T. được đội mời tham gia các buổi tập luyện, thi đấu giao hữu giữa thanh niên các buôn. Từ đó, T. nhanh chóng hòa nhập với mọi người, xóa đi mặc cảm tội lỗi.

Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” đến thăm hỏi, động viên anh R’Ô Cao (thứ 2 từ trái sang, buôn Biah A, xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

“Được các thành viên Đội thanh niên tình nguyện phân tích, khuyên nhủ, tôi đã ý thức được những việc làm trước đây của mình là sai trái, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn khiến cha mẹ buồn tủi, xấu hổ. Giờ đây, tôi đã lập gia đình, có con gái nhỏ đáng yêu. Tôi thấy mình có trách nhiệm chăm lo gia đình, không vấp phải sai lầm như trước nữa”-anh T. bộc bạch.

Cũng vì nghe bạn bè xúi giục, R’Ô Cao (SN 2002, buôn Biah A) thường xuyên chạy xe lạng lách, phóng nhanh, nẹt pô… gây mất an toàn giao thông cho người đi đường. Mặc dù lực lượng Công an nhắc nhở, lập biên bản nhưng Cao không sửa đổi. Nhận thấy những hành động của Cao chủ yếu là do sự bồng bột của tuổi trẻ, Đội thanh niên tình nguyện đã đến nhà trò chuyện, phân tích để nam thanh niên này thấy được hành động của mình có thể gây ra những hậu quả khôn lường trước tiên là với bản thân và gia đình. Nếu gây tai nạn cho người khác, bản thân Cao sẽ phải gánh chịu sự trừng trị của pháp luật. Trước những chia sẻ, minh chứng bằng một số trường hợp cụ thể, Cao hiểu ra vấn đề, cam kết không vi phạm. Từ một thanh niên ngổ ngáo, Cao đã chăm chỉ làm rẫy, nuôi bò phụ giúp cha mẹ.

Nhờ Đội thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin" tuyên truyền, vận động, hiện nay, anh R'Ô Cao (buôn Biah A, xã Ia Tul) đã chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Anh Hoàng Tuấn Linh-Bí thư Huyện Đoàn Ia Pa: Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Tul phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh chống các loại tội phạm, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên lầm lỡ có niềm tin để hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cảm hóa 1-2 thanh niên/năm là chỉ tiêu mà Đội thanh niên tình nguyện xã Ia Tul hướng tới. Quá trình tuyên truyền, thuyết phục không thể nóng vội mà đòi hỏi sự kiên trì, chân thành của từng thành viên. Phó Bí thư Đoàn xã chia sẻ: “Đội thường xuyên tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt tập thể, tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, ma túy, mại dâm… để nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thông qua các hoạt động tập thể, đội tạo môi trường lành mạnh, giúp thanh niên địa phương có cơ hội giao lưu, phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ, cống hiến cho các hoạt động của Đoàn, từ đó nâng cao chất lượng phong trào Đoàn tại cơ sở. Nhiều thanh niên sau khi được cảm hóa đã chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, được xã hội coi trọng”.

Ông Ksor Tâm-Chủ tịch UBND xã Ia Tul-cho biết: Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của Đội thanh niên tình nguyện mà tình hình an ninh trật tự của địa phương luôn được giữ vững, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để thanh niên không “nhàn cư vi bất thiện” rồi trở lại con đường cũ, bên cạnh việc thường xuyên giám sát, Đội thanh niên tình nguyện cần phối hợp với gia đình, các ban, ngành, đoàn thể định hướng việc làm cho họ. Chỉ khi có việc làm, có thu nhập ổn định, được tham gia các hoạt động phong trào, đoàn viên, thanh niên mới tránh xa được những thói hư tật xấu, tự tin hòa nhập cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.