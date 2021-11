Những "tấm lòng vàng" các chàng trai làng Wet

(GLO)- Giữa những tháng ngày căng thẳng vì dịch bệnh, nghĩa cử cao đẹp của các chàng trai làng Wet (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.





Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng anh Vương Công Nghĩa (SN 1973, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) vẫn còn cảm thấy lâng lâng vì câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những trang sách. Chiều 30-10, anh mang theo hơn 21 triệu đồng đi mua bò. Không mua được bò, trên đường về, anh đánh rơi chiếc ví đựng gần như toàn bộ vốn liếng của gia đình.

Anh Thưk (thứ 2 từ phải sang) đã trao trả số tiền hơn 21 triệu đồng cho vợ chồng anh Vương Công Nghĩa. Ảnh: Văn Nam



Khi về đến nhà, anh tá hỏa phát hiện chiếc ví đã không còn. Lúc này, anh hoang mang tột độ vì khả năng lớn chiếc ví đựng hàng chục triệu đồng rơi trên quãng đường nhiều người qua lại sẽ không thể tìm được. Thế nhưng, khuya hôm đó, anh nhận được thông báo từ Công an xã Chư Đang Ya về việc một thanh niên nhặt được chiếc ví rồi mang đến cơ quan Công an trình báo.



“Tôi thật sự không tin là sẽ tìm lại được chiếc ví vì trong đó có rất nhiều tiền mặt. Tôi chỉ tự trách mình là đã quá sơ suất để đánh rơi số tiền lớn tích góp bấy lâu. Không ngờ có người nhặt được và nhờ Công an tìm đến tôi để trả lại. Tôi vui mừng và cảm động trước tấm lòng của chàng trai Jrai tốt bụng”-anh Nghĩa bộc bạch.



Chàng trai ấy là Thưk (SN 2003, trú tại làng Wet, xã Chư Đang Ya). Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30-10, khi đi qua đoạn đường trên, Thưk thấy một chiếc ví còn khá mới rơi bên lề đường. Xem xét bên trong chiếc ví, Thưk giật mình bởi số tiền lớn chưa bao giờ có được trong đời. Thấy trong ví có giấy tờ tùy thân, Thưk nghĩ rằng đó chính là chủ của số tiền trên nên đã đem đến Công an xã Chư Đang Ya nhờ tìm người trả lại.



Trò chuyện với chúng tôi, ông Jai-cha của Thưk-cho biết: Nhà đông anh em, Thưk phải nghỉ học từ khá sớm để cùng cha mẹ làm rẫy. Biết cảnh nhà nghèo, Thưk cần mẫn, siêng năng làm lụng để phụ giúp gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng Thưk vẫn ở cùng cha mẹ mà chưa thể ra riêng.



Ông Jai chia sẻ: “Nó làm được đồng nào là đưa cha mẹ góp tiền mua gạo, mua mắm. Hôm đó, nó lấy xe máy đi qua nhà vợ mà không có tiền đổ xăng nên hỏi xin tôi 20 ngàn đồng. Vậy mà, khi nhặt được hơn 21 triệu đồng, nó cũng không bỏ túi tiêu xài. Cũng có người bảo nó với số tiền ấy mua được xe máy, điện thoại… nhưng nó quyết không lấy vì nghĩ đó không phải là tiền của mình. Năm trước, anh trai nó là Thăng cũng nhặt được gần 2 triệu đồng rồi tìm người đánh rơi để trả lại”.



Nói rồi, ông Jai cười hào sảng bảo rằng: “Làng này có truyền thống nhặt được tiền trả lại cho người khác đấy”. Sau đó, ông đưa chúng tôi gặp anh Siu Djưi. Vào tháng 11-2020, anh Djưi đã nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 5 triệu đồng. Anh cũng đến Công an xã Chư Đang Ya trình báo và sau đó tìm được người đánh rơi để trả lại. “Trả lại cho người ta, mình vui lắm. Nếu mình lấy tiền đó tiêu xài chắc sẽ day dứt lắm. Nhà nghèo, số tiền đó cũng lớn nhưng là tiền của người ta, lỡ lúc ấy người ta ốm đau bệnh tật hay cần làm gì đó thì sao nên mình phải nhanh chóng tìm để trả lại”-anh Djưi tâm sự.



Chia sẻ với P.V, ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya-cho hay: “Tấm lòng của người dân làng Wet thật sự đáng trân trọng. Mới đây, chúng tôi đã trao giấy khen và thưởng đột xuất cho em Thưk. Hy vọng việc làm tốt đẹp sẽ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.



LÊ VĂN NGỌC