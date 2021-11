Ia Pa lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN) tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã thu hút đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, vợ chồng anh Ksor Chương (buôn Plei Apa Ơi H’Trông, xã Chư Mố) đã có mặt tại hội trường của huyện để tham gia HMTN. Chương trình do Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Ia Pa phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức. Đây là lần thứ 4 anh Chương tham gia hiến máu nên tâm lý khá thoải mái. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu, anh được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và đợi gọi tên. Anh bộc bạch: “Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy cơ thể mình không có gì thay đổi, thậm chí cảm thấy tinh thần vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon hơn. Đây cũng là dịp để tôi có thể kiểm tra sức khỏe của mình. Lần HMTN này tôi động viên vợ cùng tham gia với hy vọng tiếp thêm cơ hội được sống cho nhiều mảnh đời không may gặp hoạn nạn”.

Niềm hạnh phúc xen lẫn chút hồi hộp là tâm trạng trong lần HMTN đầu tiên của chị Rah Lan H’Yứ (vợ anh Chương). Nhờ tuân thủ đúng hướng dẫn của nhân viên y tế cũng như được sự quan tâm, động viên của chồng trong suốt quá trình hiến máu nên mọi lo lắng của chị đều tan biến. Cầm tờ giấy chứng nhận đã hiến máu, chị vui vẻ chia sẻ: “Sau khi hiến máu, mình thấy cơ thể bình thường, không có biểu hiện chóng mặt hay đau nhức. Tuy chuẩn bị vào vụ thu hoạch mì và gieo sạ vụ Đông Xuân nhưng mình quyết tâm cùng chồng đi hiến máu. Hai vợ chồng cùng tham gia, về nhà có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc đồng áng”.

Em Nay Thiu (lớp 12A1, Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa) tham gia hiến máu cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Vũ Chi

Cũng lần đầu tiên tham gia HMTN, được sự động viên của cô giáo chủ nhiệm, bạn Nay Thiu-học sinh lớp 12A1 (Trường THPT Phan Chu Trinh) tỏ ra rất thoải mái. Thiu cho biết, qua báo đài, em được xem rất nhiều chương trình HMTN. Em thấy đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy, năm nay, em quyết định tham gia. Ba mẹ cũng ủng hộ việc em làm. Vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên em tuân thủ các nguyên tắc phòng-chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và giữ khoảng cách. “Sau chương trình này, em sẽ động viên mọi người mạnh dạn tham gia để góp sức mình cứu chữa bệnh nhân”-Thiu cười hiền.

Xã Ia Ma Rơn là địa phương dẫn đầu về số cán bộ, công chức và người lao động tham gia HMTN năm 2021. Chị Rmah H’Pên-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã-cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo của Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện, Hội Chữ thập đỏ xã đã vận động tất cả cán bộ, công chức đang làm việc tại xã cùng hệ thống chính trị thôn, làng đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp thôn, làng, lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình HMTN để bà con hưởng ứng. Ít người tham gia thì bà con còn e ngại, nhưng khi có nhiều người thì ai cũng yên tâm và hào hứng với việc làm ý nghĩa. Nhiều trường hợp hiến máu xong, về nhà chở thêm vợ, chồng đi hiến máu tiếp. Do người tham gia đông nên bà con đến muộn được Hội lấy thông tin và động viên chờ tham gia đợt kế tiếp.

Đông đảo công chức, viên chức, người lao động huyện Ia Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Ia Pa đã triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng-chống dịch trong suốt chương trình. Tất cả công dân tham gia hiến máu đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Ia Pa-cho hay: Để chương trình đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, từng đơn vị, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng thôn, làng để nâng cao nhận thức của bà con; quán triệt cán bộ, công chức, người đứng đầu tham gia làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Ban tổ chức cũng phân chia khung giờ cho từng đơn vị tham gia, tránh tập trung đông người. Với gần 400 người đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã thu được 340 đơn vị máu an toàn, đạt 113% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

“Đợt hiến máu này có nhiều cặp vợ chồng cùng đăng ký tham gia, nhiều tình nguyện viên tham gia lần đầu nhưng rất hào hứng và cho biết sẽ tiếp tục tham gia trong những đợt tiếp theo. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại” để huy động thêm nhiều tình nguyện viên tham gia hiến máu, hỗ trợ công tác cứu chữa người bệnh tại các bệnh viện của tỉnh”-Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Ia Pa nhấn mạnh.