Hai chị em xinh đẹp giành học bổng tiền tỉ tới châu Âu

Hai chị em xinh đẹp đến từ H.Đắk Tô, Kon Tum đã cùng nhau chinh phục nhiều học bổng, tổng trị giá gần 6,5 tỉ đồng tới châu Âu.

Đó là Nguyễn Thị Mai An (25 tuổi), nhận được nhiều học bổng cho khóa học từ A-Level tới tiến sĩ tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng. Và em gái là Nguyễn Thị Mai Thịnh (22 tuổi), vừa nhận học bổng trị giá 1,5 tỉ đồng cho khóa học thạc sĩ trong vòng một năm.



Hai chị em Mai An (phải) và Mai Thịnh. Ảnh: NVCC

Tài sắc vẹn toàn

Nguyễn Thị Mai An, hiện là nghiên cứu sinh ngành giáo dục tại The Open University, Vương quốc Anh. Đồng thời, cô cũng đang giữ vai trò hướng dẫn luận án cho sinh viên thạc sĩ ngành nghiên cứu giáo dục tại Đại học Glasgow.

Có ước mơ trở thành nhà ngoại giao khi còn bé, Mai An đã cố gắng, nỗ lực trong học tập. Năm 2014, cùng lúc cô nhận được giấy báo đỗ Học viện Ngoại giao và học bổng 100% khóa A-level tại Anh quốc, An quyết định du học và sau đó theo học ngành quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE), có hỗ trợ học phí trị giá 100 triệu đồng/năm.

“Trong 3 tháng thực tập tại Tập đoàn TATA, Ấn Độ vào năm 2018, tôi có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với rất nhiều thầy cô và các chuyên gia giáo dục. Trước những chia sẻ ý nghĩa của họ đã truyền cảm hứng cho tôi quyết định rẽ lối, theo đuổi ngành giáo dục với mong muốn tạo ra những sự thay đổi tích cực trong xã hội”, Mai An cho biết.



Nguyễn Thị Mai An. Ảnh: NVCC

Ngay sau đó, cô nàng nhanh chóng nộp hồ sơ theo học ngành giáo dục tại University College London (UCL), trường thuộc Top 10 ĐH hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS 2022. Tại đây, An nhận học bổng hỗ trợ tài chính cho sinh viên xuất sắc.

Trong thời gian học thạc sĩ, An đã có cơ hội trực tiếp làm việc với các giáo sư tại Institue of Education với vai trò thiết kế học liệu cho hơn 300 sinh viên thuộc chương trình thạc sĩ ngành giáo dục học trong bối cảnh dịch Covid-19 và các trường ĐH phải chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Cuối năm 2020, khi đang trong kỳ học đầu tiên của khóa thạc sĩ, cô đã nhận được lời mời học tiến sĩ từ 5 trường ĐH hàng đầu ở Anh quốc: Durham University, University of Edinburgh, University of Newcastle, University of East Anglia và The Open University. An quyết định làm nghiên cứu sinh tại The Open University với học bổng toàn phần tương đương 3 tỉ đồng.

Nói về đề tài nghiên cứu của mình, An cho biết cô đang tập trung vào nghiên cứu về sự quốc tế hóa của hệ thống giáo dục ĐH ở Việt Nam. “Với nhu cầu hội nhập toàn cầu, hiện nay có rất nhiều chương trình chất lượng cao, giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh và song song với chương trình chuẩn giảng dạy bằng tiếng Việt. Do đó, tôi muốn tìm hiểu liệu sự phát triển này thực sự mang lại hiệu quả cho người học hay không, và hình thức này có ảnh hưởng như thế nào đến bình đẳng giáo dục ở Việt Nam”, cô nói.

Truyền năng lượng để em gái nhận học bổng danh giá

“Chị hai là người có ảnh hưởng lớn đến mình trong học tập. Không chỉ định hướng, động viên mình đi ra khỏi vùng an toàn để thực hiện ước mơ của bản thân, chị còn là tấm gương để mình nỗ lực và tự tin hơn. Và mình đã quyết định đi du học thay vì theo học ĐH tại Việt Nam, đó thực sự là điều đúng đắn!”, Mai Thịnh, em gái Mai An, chia sẻ.

Hiện tại, Mai Thịnh đang học thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng tại Trường ĐH Utrecht, Hà Lan. Trước đó, cô tốt nghiệp bằng xuất sắc (GPA 4.0) cho bậc học cử nhân ngành kinh tế và kinh tế doanh nghiệp tại Trường ĐH Utrecht.

Trong thời gian học ĐH, Thịnh còn có cơ hội tham gia nhiều dự án cho sinh viên quốc tế. Đặc biệt, cô được nhận công việc giảng dạy cho các sinh viên năm nhất môn toán kinh tế, đồng thời cũng là đại diện cho trường để gặp gỡ và trao đổi với các sinh viên tiềm năng. Bên cạnh đó, vào đầu năm 3 ĐH, cô đã nhận được thư mời học trao đổi tại Trường UC Berkeley (Mỹ).



Nguyễn Thị Mai Thịnh. Ảnh: NVCC

Ở bậc học thạc sĩ, Thịnh đã nhận được lời mời nhập học từ 4 trường ĐH tại châu Âu, gồm: Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE), University of Amsterdam, Utrecht University, Erasmus School of Management.

Nói về kinh nghiệm chinh phục học bổng, Thịnh cho biết: “Bên cạnh bảng điểm tốt và các hoạt động ngoại khóa, mình nghĩ ứng viên cần mang đến nhà tuyển dụng câu chuyện của bản thân. Quan trọng hơn là chúng ta không nên từ bỏ trước những khó khăn để có thể đạt được điều mình mong ước”.

“Tháng 11 tới, mình sẽ bắt đầu kỳ thực tập tại một công ty công nghệ lớn ở Hà Lan ở bộ phận tài chính. Vì bản chất ngành học của hai chị em khác nhau nên sau khi tốt nghiệp, mình dự định sẽ đi làm luôn để tích lũy kinh nghiệm. Mình muốn hoàn thiện bản thân qua kỹ năng thực tế và môi trường làm việc. Tuy nhiên, chị hai vẫn luôn là động lực, là nguồn cảm hứng cho mình thực hiện những dự định của bản thân”, cô nói thêm.

Mai An và Mai Thịnh cho biết không nên lấy thành công của người khác làm thước đo cho khả năng của bản thân. Hơn nữa, thành công không gói gọn trong bảng thành tích bạn có, mà là bài học bạn đúc kết được sau mỗi trải nghiệm bạn đi qua. An và Thịnh khuyên các bạn trẻ nên tập trung vào định hướng của bản thân và cố gắng hết sức trong hành trình đó.

Hiện tại, hai chị em đang quản lý một kênh YouTube nhằm chia sẻ kinh nghiệm học bổng du học cho các bạn trẻ. “Chúng mình cố gắng tiếp tục và chia sẻ những nội dung du học qua kênh này và hy vọng tương lai có cơ hội trở về Việt Nam, tiếp tục công việc trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục và làm việc”, Mai An chia sẻ.