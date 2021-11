Góp sức trẻ "Vì một Việt Nam xanh"

(GLO)- Hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc trồng “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2023, tuổi trẻ Gia Lai đã có nhiều hoạt động trồng cây, xanh hóa từ khu vực thành thị đến nông thôn. Hàng trăm ngàn cây xanh, hàng trăm buổi ra quân của tuổi trẻ tỉnh nhà đã được triển khai nhằm nâng cao ý thức trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sống.





Sôi nổi phong trào trồng cây



Hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh”, ngày 16-10, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Krông Pa đã trồng 100 cây huỳnh đàn tại khu lưu niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện H2 (tiền thân của Đảng bộ huyện Krông Pa) tại xã Đất Bằng. Với phương châm “Trồng cây nào, sống cây đó”, Huyện Đoàn đã lựa chọn trồng giống cây khỏe, đảm bảo chất lượng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ĐVTN đào hố, trồng cây, tưới nước, rào giậu cẩn thận với hy vọng cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tạo không gian xanh-đẹp tại khu lưu niệm.



Tham gia hoạt động ý nghĩa này, anh Đinh Quang Hảo-chuyên viên Huyện Đoàn Krông Pa-chia sẻ: “Chúng tôi vui vì có thể góp một chút sắc xanh cho khu lưu niệm. Những cây xanh mới trồng rồi sẽ lớn nhanh, tỏa bóng mát. Mỗi khi đến thăm khu lưu niệm, chúng tôi tự hào giới thiệu mình từng tham gia trồng và chăm sóc chúng. Với ý nghĩa đó, ĐVTN ai cũng hào hứng tham gia trồng và bảo vệ cây”.

Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) chăm sóc “tuyến đường cây thanh niên” ở làng Hreng. Ảnh: Phan Lài





Cùng với trồng cây tại khu lưu niệm, từ đầu năm đến nay, các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện Krông Pa cũng đã trồng hơn 10.500 cây xanh tại các xã, thị trấn. Anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Không chỉ góp sức hoàn thành mục tiêu triệu cây xanh của Trung ương Đoàn, việc trồng cây xanh góp phần nâng cao ý thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Huyện Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở tích cực trồng nhiều cây xanh trong cơ quan để tạo không gian xanh, môi trường thêm trong lành.



Đầu tháng 10, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Huyện Đoàn Kông Chro trồng 100 cây trắc, hương… ở khu vực đồi làng Mèo, xã Đak Pling. Người đào hố, người xúc đất, người nhanh nhẹn khuân vác, trồng cây... Không khí lao động khẩn trương, ai cũng tự giác, hăng hái để sớm hoàn thành công việc. Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Phó Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “Ngoài trồng cây, chúng tôi còn tuyên truyền để bà con trong làng không phá rừng làm nương rẫy, tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng. Mọi người nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính mình hôm nay và mai sau”.



“Tuyến đường cây thanh niên”



“Sắp tới, những hàng cây muồng trổ hoa vàng rực rỡ, khóm hoa mười giờ nở rộ sẽ giúp con đường chính của làng đẹp hơn. Dân làng thấy được giá trị trước tiên từ công trình ý nghĩa này”-đó là chia sẻ của bà Rơ Châm Phli-người dân làng Hreng khi nói về “tuyến đường cây thanh niên” do Đoàn xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) thực hiện.



“Tuyến đường cây thanh niên” này do Đoàn xã Hòa Phú thực hiện từ tháng 8-2020 nhằm hỗ trợ làng Hreng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường trồng 200 cây muồng vàng và “làm nền” bởi những khóm hoa: mười giờ, lạc dại, cánh bướm. Muồng vàng trồng đúng quy cách cây cách cây 3 m, đảm bảo tỷ lệ cây sống. Sau khi trồng, Đoàn xã giao cho Chi Đoàn làng Hreng phụ trách chăm sóc. Mỗi quý, Đoàn xã trích kinh phí mua phân bón. Sau hơn 1 năm, những cây muồng đã có chiều cao 2,5-3 m, đơm hoa vàng rực.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đak Pơ tích cực tham gia xây dựng "tuyến đường cây thanh niên". Ảnh: Phan Lài

150 ngàn cây xanh được trồng là mục tiêu của tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai trong năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, tổ chức Đoàn các cấp đã trồng được hơn 464 ngàn cây xanh các loại.

Từ khi hàng cây thanh niên phát triển xanh tốt, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong làng có sự thay đổi tích cực. Bà con không còn xả rác thải bừa bãi, trước mỗi nhà đều có hàng rào xanh hoặc những khóm hoa đẹp mắt. Chị Phạm Thị Thu Hạnh-Bí thư Đoàn xã Hòa Phú-chia sẻ: “Chỉ có thay đổi nhận thức thì người dân mới có hành động tích cực. Vì thế, các hoạt động tuyên truyền luôn được Đoàn xã chú trọng. Đoàn Thanh niên còn phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền mang tính trực quan để nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường”.



Đến nay, lực lượng ĐVTN huyện Đak Pơ đã xây dựng 11 “tuyến đường cây thanh niên”. Để chủ động kinh phí thực hiện, Huyện Đoàn huy động nguồn lực thông qua công tác xã hội hóa. Riêng năm 2021, từ kinh phí ĐVTN đóng góp 23 triệu đồng, Huyện Đoàn đã thực hiện 3 “tuyến đường cây thanh niên” với tổng chiều dài 3,3 km. Theo đó, 100 cây mít Thái được trồng ở tuyến đường làng Jro Ktu Đak Yang (xã Yang Bắc); 200 cây muồng vàng ở 2 tuyến đường làng Klă Môn (xã Yang Bắc) và Gro (xã Ya Hội).



Ngoài trồng cây xanh, Huyện Đoàn Đak Pơ còn vận động Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đak Pơ Đông Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng làm đường điện chiếu sáng trên 3 tuyến đường này, ĐVTN đóng góp ngày công thực hiện. Các tuyến đường sau khi nghiệm thu đã được Huyện Đoàn giao cho Đoàn xã đảm nhận chăm sóc, bảo vệ. Những công trình ý nghĩa góp phần tích cực thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đak Pơ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn-chia sẻ: “Từ ngày có “tuyến đường cây thanh niên”, bà con các làng rất phấn khởi. Có đèn điện thắp sáng, thôn xóm đổi thay hẳn, bà con đi lại vào ban đêm được an toàn, an ninh trật tự thêm đảm bảo. Ngoài trồng cây che bóng mát, một số làng còn chọn trồng cây ăn quả vừa tạo cảnh quan vừa cho thu hoạch”.



Sinh kế từ rừng



Để giúp ĐVTN nâng cao nhận thức về trồng rừng, tháng 7-2021, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ Đoàn xã Krong (huyện Kbang) 1.000 cây bạch đàn. Có nguồn cây giống, Đoàn xã mượn diện tích đất đồi trống ở làng Tăng Lăng để trồng cây gây quỹ; huy động ĐVTN phát dọn để trồng cây, trích tiền quỹ mua phân bón chăm sóc. Cây sau khi trồng đều được cắm cọc cố định, rào chắn cẩn thận để tránh bị gia súc phá hỏng.



Để đảm bảo cây sống và phát triển, sau khi trồng, các chi Đoàn thay phiên trông nom, tưới nước, làm cỏ. Sau đó, mỗi tháng, chi Đoàn đều bố trí người dọn cỏ, vun gốc cho cây, trồng bổ sung những cây bị chết. Do được quan tâm chăm sóc nên tỷ lệ cây sống cao. Anh Nguyễn Văn Nhật-Bí thư Đoàn xã Krong-kỳ vọng: “Cây trồng phát triển xanh tốt sẽ mau chóng cải thiện thảm thực vật, có tác dụng chống xói lở khu vực đồi rất tốt. Đến lúc khai thác, chúng tôi trích quỹ một phần cho các chi Đoàn tổ chức hoạt động, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Phần khác mua cây giống, phân bón để tiếp tục trồng rừng gây quỹ. Đoàn xã cũng vận động ĐVTN trồng cây trong khuôn viên nhà, vườn, rẫy, ven đường giao thông nông thôn nhằm lan tỏa lối sống xanh”.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng cây trồng cho thanh niên huyện Phú Thiện, vừa giúp phát triển sinh kế vừa tạo môi trường xanh. Ảnh: Phan Lài



Đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ chị Rmah HLong (Plei Thơh Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh) 1.000 cây keo lai để trồng rừng, cải thiện thu nhập. Chi Đoàn Plei Thơh Ga B huy động ĐVTN hỗ trợ ngày công đào hố, trồng cây giúp gia đình chị Rmah HLong. Chị HLong chia sẻ: “Lâu nay, rẫy này mình trồng cây mì, cây bắp. Được Tỉnh Đoàn hỗ trợ, mình vừa trồng cây ngắn ngày kết hợp trồng cây keo lai. Mình sẽ cố gắng chăm sóc để cây keo lai phát triển xanh tốt, vừa giúp bảo vệ môi trường sinh thái vừa tăng thu nhập”.



Cùng với hoạt động trồng cây, các chiến dịch làm xanh-sạch-đẹp môi trường cũng trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức Đoàn các cấp. Thông qua các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” gắn với thực hiện các phần việc như: trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh; thu gom rác trên các tuyến đường… hay các hoạt động “đổi giấy lấy cây”, “tái chế rác thải nhựa”, tổ chức Đoàn các cấp mong muốn truyền tải thông điệp “Chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của chúng ta”.



Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-khẳng định: Việc trồng và chăm sóc cây xanh là một chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm. Hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động, việc trồng và chăm sóc cây xanh được các đơn vị triển khai càng sôi nổi và đạt kết quả tốt. Thông qua hoạt động trồng cây, tuổi trẻ có cơ hội góp sức vào công cuộc phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Mỗi ĐVTN tham gia trồng cây còn trở thành một tuyên truyền viên, khuyến khích người dân có ý thức trồng và bảo vệ rừng, cũng là bảo vệ cuộc sống của chính mình.



PHAN LÀI