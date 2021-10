Sĩ quan trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Thiếu úy Lê Tuấn Thành-cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai luôn nhiệt tình với công tác Đoàn, xung kích trong các hoạt động hướng về cộng đồng. Những việc làm của anh đã truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện cho tuổi trẻ Công an tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Chúng tôi gặp Thiếu úy Thành khi anh cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm đến tặng quà tại khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong màn mưa lất phất buổi chiều muộn, Thiếu úy Thành nhanh nhẹn cùng mọi người chuyển hơn 2 tấn rau củ quả vào khu vực bếp. Số thực phẩm này sẽ góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ và người dân ở khu cách ly. Chị Hoàng Thị Thu Trang-Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm-vui vẻ cho biết: “Thành tuy không phải là thành viên Câu lạc bộ nhưng biết chúng tôi vận động, quyên góp, đem hàng hóa đến những nơi khó khăn thì bạn ấy luôn sẵn sàng tham gia. Đồng thời, Thành kết nối Câu lạc bộ với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh để tiến hành các hoạt động thiện nguyện. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chúng tôi đã thực hiện hơn 25 chương trình hỗ trợ 85 tấn rau củ quả cho người dân Phú Yên, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh”.

Thiếu úy Thành là một trong những gương mặt tiêu biểu được Tỉnh Đoàn giới thiệu để Trung ương Đoàn tặng bằng khen trong Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2021. Ngày 17-10 vừa qua, Thiếu úy Thành cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh kêu gọi, hỗ trợ nhu yếu phẩm với tổng trị giá 13 triệu đồng cho 130 phụ nữ mang thai đang cách ly tại khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trước đó, vào ngày 8-10, anh trực tiếp vận động, trao tặng 200 chai thảo dược súc miệng diệt khuẩn và các nhu yếu phẩm cho Công an thị xã Ayun Pa, các khu cách ly và chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tỉnh lộ 668 với tổng kinh phí hơn 12 triệu đồng.

Thiếu úy Lê Tuấn Thành (thứ 2 từ phải sang) tham gia tặng quà tại khu cách ly phòng-chống dịch (ảnh nhân vật cung cấp).

Là cán bộ làm công tác giám sát an ninh tại Trại tạm giam Công an tỉnh, nhiệm vụ của Thiếu úy Thành là cùng đồng đội kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện kịp thời những dấu hiệu sai phạm của phạm nhân, bảo đảm an ninh trật tự khu vực giam giữ. Sau giờ làm việc, niềm vui của người cán bộ trẻ này là đến các hội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện-nơi có những người bạn thân quen ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Thiếu úy Thành còn là thành viên Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai. Anh đã 11 lần hiến máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, kêu gọi, vận động đồng đội, người thân, bạn bè hiến hàng chục đơn vị máu. Điển hình là vào ngày 12-5-2021, nhận được thông báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có một bệnh nhân nữ đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu sau ca mổ nhưng lượng máu dự trữ ở Bệnh viện bị thiếu hụt, Thiếu úy Thành liền xin phép lãnh đạo đơn vị tranh thủ đến hiến máu. Nhờ nguồn máu “sống” kịp thời, bệnh nhân này hiện đã khỏe lại. Vào các ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần, khi có thời gian rảnh, Thiếu úy Thành đến quán cơm Yên Vui (50 Thống Nhất, TP. Pleiku) để phụ nấu ăn. Đây là quán cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo. Ngoài ra, anh là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia). Trước khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh cùng các thành viên Câu lạc bộ huy động kinh phí, phát cháo và hơn 700 suất cơm miễn phí mỗi tuần cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai.

Hiện tại, Thiếu úy Thành đang kết nối với Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức chương trình “Hiến tóc vì bệnh nhân ung thư”. Bệnh nhân ung thư sau khi vô thuốc điều trị thường bị rụng tóc. Chính vì thế, đối với những bệnh nhân này, mái tóc có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động này, anh Thành và những người bạn đã vận động hơn 100 người hiến tóc. Có người sẵn sàng cắt mái tóc dài được nuôi dưỡng nhiều năm để làm quà tặng cho bệnh nhân ung thư.

Tiếp xúc với Thiếu úy Thành, mọi người đều cảm nhận rõ lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của anh. Anh tâm sự: “Được cống hiến tuổi trẻ, sức lực trong lực lượng Công an nhân dân đối với tôi là một vinh dự, trách nhiệm lớn lao. Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện bởi đơn giản nó đem lại cho mình cảm giác được sống trọn vẹn, ý nghĩa mỗi ngày. Tôi rất mong các hoạt động đó ngày càng được lan tỏa để mọi người thấy rằng cuộc đời này vẫn luôn ngập tràn tình yêu thương”.