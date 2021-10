Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên về những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện nay.

Khích lệ khát vọng vươn lên

Thưa anh, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có gì đặc biệt?

Năm nay các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống diễn ra rất đặc biệt, bởi dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày kỷ niệm bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Trong đó, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm đã triển khai bằng những hành động cụ thể trong việc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”. Nhiều thanh niên dấn thân cống hiến sức lực cho đất nước, sẵn sàng xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn...



Thanh niên tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM trong những ngày TP giãn cách xã hội. Ảnh: Lâm Viên

Đối với cấp T.Ư, chúng tôi không tổ chức hoạt động kỷ niệm theo truyền thống mà tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các hoạt động thiết thực như: nhận đỡ đầu 65 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19; công bố Giải thưởng “15 Tháng 10” cho 65 cán bộ Hội và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 65 tấm gương thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm ý nghĩa thiết thực cho xã hội; tổ chức xây dựng công trình thanh niên cấp T.Ư tại quê hương đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực khác.

Trước đó, Hội phát động nhiều chương trình để cùng các cấp các ngành giải quyết những khó khăn do dịch Covid-19 như: chương trình “Triệu túi an sinh” tặng nhu yếu phẩm cho người khó khăn; “Nối vòng tay thương” chăm lo cho trẻ em mồ côi do Covid-19; “Cùng em học trực tuyến” huy động và trao tặng phương tiện học tập cho học sinh, sinh viên khó khăn…





Nhiều thanh niên dấn thân cống hiến sức lực cho đất nước, sẵn sàng xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn… Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Sau nhiều năm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, anh đánh giá như thế nào về vai trò của phong trào này với thanh niên?

Có thể thấy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả, phong trào đã giúp mỗi thanh niên dù ở đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẽ là một “ngọn cờ” của phong trào, phát huy tinh thần yêu nước bằng những việc làm, hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Cụ thể như việc cổ vũ thanh niên xây dựng, hình thành lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm; khích lệ và bồi dưỡng ý chí tự lực tự cường, ý chí tiến thủ và khát vọng vươn lên, thông qua việc rèn luyện bản thân, sống có trách nhiệm, cống hiến cho đất nước.



Nhiều thanh niên đã cứu sống các bệnh nhân F0 nhờ kịp thời vận chuyển ô xy đến tận nhà. Ảnh: Tân Phú

Chuẩn bị hành trang tốt nhất cho lao động trẻ

Việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay, nhất là trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19. Vậy Hội đã có giải pháp như thế nào?

Để đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và duy trì các văn phòng, không gian hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Hội cũng phối hợp với các nguồn lực xã hội triển khai có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, gắn với củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của các CLB khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tại địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên có tài năng phát huy năng lực, cống hiến cho đất nước.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển trên địa bàn dân cư được tổ chức Hội các cấp quan tâm thường xuyên thông qua những hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên, các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho thế hệ trẻ những cơ hội và điều kiện tốt nhất trên con đường lập thân, lập nghiệp, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước.



Thanh niên tình nguyện luôn sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Ảnh: Lâm Viên

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, mối lo lớn của thanh niên là mất việc làm. Hội sẽ có những hoạt động gì để hỗ trợ họ trong thời gian tới?

Đây là vấn đề rất lớn, Đảng và Nhà nước đang quan tâm để giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có lực lượng lao động trẻ. Đối với tổ chức Đoàn, Hội thì đây là một chức năng xuyên suốt trong quá trình đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Chúng tôi đã có khảo sát nghiên cứu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến việc làm, thu nhập của lao động trẻ. Theo tôi, nó không đơn thuần là vấn đề việc làm và thu nhập. Một lao động trẻ mất việc làm thì ảnh hưởng đến cả một gia đình, trong đó có con cái, bố mẹ của họ. Vì thế nếu không giải quyết một cách căn cơ câu chuyện này thì hệ lụy rất lớn. Vừa qua, chúng tôi đã cùng với Bộ Nội vụ đề xuất với Thủ tướng ban hành chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, trong đó đã quan tâm đến giải pháp liên quan đến nghề nghiệp của thanh niên. Chúng tôi cũng đang tiến hành trình Thủ tướng Chính phủ những đề án lớn như: hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, để có giải pháp căn cơ lâu dài; phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH và Bộ GD-ĐT xây dựng chương trình kế hoạch để giải quyết việc làm cho thanh niên...

Đặc biệt, chúng tôi cho rằng hiện nay sự sàng lọc và yêu cầu về chất lượng lao động ngày càng cao, nên cần trang bị kiến thức, tay nghề, chuẩn bị hành trang tốt nhất để lao động trẻ có thể cạnh tranh tốt hơn. Trong giai đoạn hậu Covid-19, Hội sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, hỗ trợ đào tạo nhiều hơn cho lao động trẻ. Đồng thời, sẽ kết nối để các doanh nghiệp trẻ quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên có được công việc phù hợp.