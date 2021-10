Dược sĩ gốc Việt được vinh danh vì sự tận tình

Giữa đại dịch Covid-19, nhiều nhân viên y tế Mỹ đã được vinh danh vì những hành động ý nghĩa cho cộng đồng, trong đó có dược sĩ gốc Việt Triet Nguyen tại bang Virginia.



Được chọn từ hàng ngàn ứng viên



Công ty SingleCare mới đây đã trao giải thưởng đầy ý nghĩa “Above and Beyond” (tạm dịch: Vượt mức mong đợi) cho dược sĩ Triet Nguyen (52 tuổi) tại vùng Annandale, bang Virginia, Mỹ. SingleCare là công ty cung cấp dịch vụ giúp người đăng ký thành viên được mua thuốc giá rẻ tại các hiệu thuốc trên khắp nước Mỹ. Theo website công ty, nhờ mối liên hệ với những nhà thuốc lớn nhất, SingleCare có thể giúp khách hàng tiết kiệm đến 80% giá trị đơn thuốc. SingleCare xử lý hàng trăm ngàn đơn mỗi ngày và đã giúp hàng triệu người Mỹ tiết kiệm tổng cộng 4 tỉ USD tiền mua thuốc.



“Above and Beyond” là giải thưởng hằng năm được trao từ năm 2019 cho những dược sĩ, nhân viên nhà thuốc trên khắp nước Mỹ có thành tích tốt và nỗ lực tận tình được công nhận. Năm nay, ông Triet Nguyen được hội đồng đánh giá của SingleCare chọn từ hàng ngàn ứng viên được khách hàng đề cử.



Theo tờ The Washington Times, dược sĩ gốc Việt này là quản lý của hiệu thuốc Safeway ở miền bắc bang Virginia. Ông được vinh danh vì đã giúp giao thuốc và vắc xin cúm, vắc xin zona trong suốt một năm qua cho những khách hàng lớn tuổi phải cách ly vì Covid-19.



Dược sĩ Triet Nguyen. Ảnh: SimpleCare

Đền đáp sự tử tế



Từ khi chuyển đến nơi ở hiện tại cách đây 15 năm, ông Nguyen vẫn thỉnh thoảng mua thuốc hộ và giao thuốc tận nhà cho khách hàng trên đường đi làm về. “Tôi sống không xa nhà thuốc và có nhiều khách hàng sống ở những khu nằm trên đường đi làm của tôi. Vì vậy, tôi giúp giao thuốc cho họ. Tôi nghĩ họ cảm kích vì điều đó”, ông Nguyen nói. Những khách hàng này thường là người lớn tuổi, người không biết lái xe hoặc không đủ tiền để gọi xe đi mua thuốc. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, càng có thêm nhiều người phải ở nhà và ông Nguyen cũng bận bịu hơn khi giao thuốc, vắc xin ít nhất một lần mỗi tuần cho khoảng 12 người lớn tuổi.





Nhiều người gốc Việt được ghi nhận



Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, đã có nhiều gương mặt gốc Việt tại Mỹ chung tay đóng góp cho cộng đồng được nhiều báo đài đưa tin. Tiêu biểu là các tổ chức như cPALSs hay nhóm của chị Phan Tiểu Vân cùng nhiều nhà hàng của người gốc Việt tại bang California đã cung cấp những suất ăn, thức uống miễn phí không chỉ cho cộng đồng người Việt gặp khó khăn, mà còn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Hay các tăng ni, phật tử tại chùa Phật Tuệ ở California, chùa Thanh Tịnh ở New York đã may khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn cho nhân viên y tế các bệnh viện. Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Lee’s Sandwiches nổi tiếng của người Việt đã dành tặng nhiều suất bánh mì, thức uống miễn phí cho lực lượng chống dịch tuyến đầu tại Mỹ. Lee’s Sandwiches còn nhiều lần gửi tiền hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng lũ ở Việt Nam hay ủng hộ TP.HCM chống dịch Covid-19.





“Họ rất yếu và dễ bị bệnh nặng nếu chẳng may tiếp xúc với thứ gì đó ở cửa hiệu. Nhiều người trong số họ không ra khỏi nhà trừ khi phải đi tiêm ngừa”, ông Nguyen nói. Nhà thuốc có giao hàng qua đường bưu điện nhưng mất vài ngày trong khi khách hàng thì không thể đợi lâu như vậy. Do đó, ông Nguyen và trợ lý vẫn đều đặn giao thuốc tận nhà cho bệnh nhân và còn bàn bạc với họ về việc chọn thuốc, thanh toán để giúp chọn ra mức giá rẻ nhất.



Ông Nguyen cho hay đã được nhiều khách hàng yêu mến và nhiều lúc được họ đề nghị tặng quà, gửi thêm tiền. Có lúc khách hàng để quên thẻ tín dụng tại nhà thuốc, ông Nguyen mang đến tận nhà để trả lại và vị khách trở thành khách hàng thân thiết của nhà thuốc. “Tôi thấy hạnh phúc vì được chọn nhận giải. Tôi chỉ muốn giúp họ và ở đó vì họ. Đó cũng không phải là việc quá khó khăn với tôi. Họ đã rất tử tế với tôi và đây là cách để tôi đền đáp sự tử tế đó”, vị dược sĩ gốc Việt chia sẻ.

Theo VI TRÂN (TNO)