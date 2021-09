Tuổi trẻ Gia Lai chung tay bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm qua, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những cách làm hay, mô hình sáng tạo để bảo vệ môi trường. Thông qua đó, nhận thức của thanh-thiếu niên và người dân được nâng lên, hành vi, thói quen thay đổi theo hướng tích cực.





Những cách làm hay



Từ chiếc lốp xe và chai nhựa bỏ đi, Huyện Đoàn Đak Đoa đã tận dụng để làm những chiếc phao cứu sinh đặt ở các ao, hồ để phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em. Chia sẻ về mô hình ý nghĩa này, Bí thư Huyện Đoàn Lê Đình Chiến thông tin: “Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước khiến tổ chức Đoàn rất lo ngại, trăn trở. Trong quá trình tìm biện pháp giảm thiểu tai nạn đuối nước, chúng tôi tình cờ đọc được cách làm phao cứu sinh từ vật liệu tái chế trên mạng internet, thấy mô hình ý nghĩa nên đã làm theo”.

Đoàn viên, thanh niên đặt các phao cứu sinh làm từ vật liệu tái chế để phòng tránh tai nạn đuối nước tại hồ nước của xã Ia Pết (huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài



Sau khi tìm hiểu kỹ về cách làm, Huyện Đoàn đã huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đi xin lốp xe cũ ở các cửa hàng sửa xe máy, chai nhựa ở các nhà hàng, quán ăn để làm chiếc phao cứu sinh. Chiếc lốp xe máy cũ được gắn thêm 4 can nhựa xung quanh, vị trí cách đều nhau; buộc thêm dây dù là thành chiếc phao hữu ích khi không may sự cố đuối nước xảy ra. Các bạn trẻ đã thử nghiệm, kiểm tra nhiều lần để phao có thể chịu được trọng lượng trên 35 kg. Sau khi hoàn thành, Huyện Đoàn Đak Đoa đã tặng 6 chiếc phao cứu sinh cho Đoàn xã Ia Pết, quay video clip hướng dẫn cách làm, đăng tải trên mạng xã hội để các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện học tập, nhân rộng.



Chiếc phao chỉ nặng chừng 2 kg, phù hợp để các em nhỏ sử dụng khi không may xảy ra tai nạn, tránh phải đuối nước. Lốp xe và chai nhựa sử dụng được lâu dài dù để ngoài thời tiết nắng nóng. Đặc biệt, với việc tận dụng những vật liệu bỏ đi, rác thải nhựa để làm vật dụng hữu ích, Huyện Đoàn đã truyền tải được thông điệp bảo vệ môi trường rất tốt cho ĐVTN.



Anh Luy-Bí thư Đoàn xã Ia Pết-chia sẻ: “Trên địa bàn xã có khoảng 20 ao, hồ. Sau khi được Huyện Đoàn “chuyển giao kỹ thuật”, Đoàn xã bố trí mỗi ao, hồ 2 chiếc phao cứu sinh. Ngoài ra, Đoàn xã cũng tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm. Chúng tôi mong mô hình này được nhân rộng để kéo giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em, vừa giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường”.



Nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đầu tháng 8-2021, Huyện Đoàn Krông Pa đã tổ chức ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập”. Căn cứ vào số lượng rác thải nhựa mà mỗi thiếu nhi mang đến, Ban tổ chức tặng lại cho các em đồ dùng học tập như: bút, vở, thước, phấn, kéo thủ công, màu vẽ, hồ dán... Toàn bộ đồ dùng học tập này do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa hỗ trợ.

Huyện Đoàn Krông Pa tổ chức ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập” tại xã Chư Ngọc. Ảnh Phan Lài



Tại ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập”, các em thiếu nhi đã được chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích như: tác hại của rác thải nhựa, cách phân loại và biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Ngày hội thu hút hơn 40 em thiếu nhi tham gia, đổi được hơn 200 kg rác thải nhựa. Đoàn xã sau đó đã bán để gây quỹ giúp học sinh khó khăn.



Em Ksor Khâm (lớp 5 Trường Tiểu học Chư Ngọc, xã Chư Ngọc) chia sẻ: “Nhờ thu gom rác thải nhựa, em đổi được nhiều đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Đây là chương trình rất ý nghĩa, giúp chúng em có thêm kiến thức về bảo vệ môi trường. Em trao đổi với bố mẹ và các bạn để rác đúng nơi, không xả bừa bãi”.



Anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-cho hay: “Đây là lần thứ 2 chúng tôi tổ chức ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập”. Các em thiếu nhi rất thích thú với việc này nên đã rủ thêm bạn ở các buôn khác đến tham gia. Tổ chức ngày hội nhằm mục đích giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em nhỏ; mỗi thiếu nhi sẽ là một tuyên truyền viên kêu gọi mọi người chung tay phòng-chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường”.



Tạo sự lan tỏa



Hình ảnh mới mẻ của nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) gần đây khiến không ít người ngạc nhiên. Những bông hoa cánh bướm, mười giờ, cúc, vạn thọ... nhiều màu sắc lung linh dưới nắng. Đây là công trình vườn hoa thanh niên do Đoàn xã Nghĩa Hòa triển khai từ tháng 6-2021. Ông Rơ Châm Bop-Trưởng thôn Kênh-chia sẻ: Nhờ có Đoàn Thanh niên, khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng của làng xanh-sạch-đẹp hơn. Nhìn vườn hoa đẹp thế này, bà con khi đến sinh hoạt tại đây đã có ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh môi trường, không còn vứt rác bừa bãi nữa mà còn góp sức cùng ĐVTN chăm sóc vườn hoa.

Đoàn viên, thanh niên trồng hoa tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài





Trước khi có vườn hoa thanh niên, khu đất này cây cỏ mọc rậm rạp, rác thải vứt bừa bãi. Sau khi lấy ý kiến của dân làng, Đoàn xã đã huy động ĐVTN dọn dẹp khu đất, san mặt bằng rồi trồng hoa; thay phiên nhau chăm sóc, dặm lại những cây bị chết. Ngoài vườn hoa này, Đoàn xã còn thực hiện tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp trước cổng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Hòa-điểm trường làng Kênh.



Chị Nguyễn Thị Phương Huê-Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hòa-cho biết: “Nhờ có các hoạt động bảo vệ môi trường của Đoàn Thanh niên, ý thức của dân làng được nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng xả rác bừa bãi. Bà con còn có ý thức trồng hoa trước nhà để tạo cảnh quan. Chúng tôi rất mừng vì mô hình mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng”.



Đi đầu thực hiện, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để bảo vệ môi trường sống. Các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày hành động vì môi trường quanh ta”… được triển khai thường xuyên. Các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm bảo vệ môi trường tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, những hoạt động “Thách thức để thay đổi-Chung tay bảo vệ môi trường”, mô hình “Đổi sách lấy cây xanh”, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, bể chứa chai thuốc bảo vệ thực vật… mang lại kết quả tích cực. Các hoạt động đều được Đoàn Thanh niên linh hoạt tổ chức, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19, bám sát nhu cầu thiết thực của địa phương, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường và nâng cao nhận thức của người dân.



Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn-thông tin: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở coi việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho ĐVTN và người dân là nhiệm vụ quan trọng, bởi chỉ khi thay đổi nhận thức thì mới có thể lan tỏa được những hành động tích cực. Nhiều công trình, phần việc và cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn đã góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường. Kết quả đạt được chính là động lực để tuổi trẻ tiếp tục xung kích tình nguyện, sáng tạo, chung sức bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.



PHAN LÀI