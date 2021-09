Trương Nguyên Cang: Xứng đáng là "thủ lĩnh" thanh niên

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đó là kết quả của sự nỗ lực cống hiến, sáng tạo của anh trong hơn 8 năm gắn bó với công tác Đoàn.





Không ngừng sáng tạo



Sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum vào năm 2012, anh Cang về tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương. Năm 2015, anh đảm nhận vai trò Bí thư Chi Đoàn thôn 2. Đến năm 2018, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã Ia Tô.



Anh Trương Nguyên Cang (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên đội hình thanh niên tình nguyện “Những chú ong xanh” nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Phan Lài

Để hoạt động Đoàn phát huy hiệu quả, theo anh Cang thì phải lựa chọn việc thiết thực và nói được làm được. “Việc gì cũng phải từ nhỏ đến lớn, dễ đến khó, thấp đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện rốt ráo còn hơn trăm chương trình to tát mà làm không được”-lời dạy của Bác Hồ đã thôi thúc tôi nỗ lực tổ chức những hoạt động thiết thực nhất cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở địa phương”-anh Cang bộc bạch.



Để chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch Covid-19, anh Cang đã sáng chế thiết bị sát khuẩn không chạm tay. Thiết bị này làm từ ống nhựa PVC và ống thép, gồm có 3 phần: đế, bàn đạp và cần lẫy. Chỉ cần một động tác giẫm nhẹ vào bàn đạp, người sử dụng có thể lấy được dung dịch rửa tay mà không phải chạm trực tiếp vào vòi chai nước sát khuẩn, rất an toàn và tiện lợi. Chi phí làm ra thiết bị này chỉ 120-150 ngàn đồng, rất dễ làm và tiện dụng khi di chuyển. Thiết bị đã được áp dụng tại các trường học trên địa bàn xã Ia Tô. Chị Trần Thị Hồng Lựu (thôn 10, xã Ia Tô) chia sẻ: “Tôi đã sử dụng thiết bị do anh Cang sáng chế, thấy rất tiện. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, khi đặt ở các trường học, các em học sinh sẽ thuận tiện sử dụng”.



Trong cuộc chiến phòng-chống dịch Covid-19, anh Cang thành lập đội hình thanh niên tình nguyện “Những chú ong xanh” và đảm nhận vai trò đội trưởng. Đội gồm 30 thành viên là ĐVTN trong xã. Đội đã làm được 400 chiếc kính chắn giọt bắn để tặng lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại địa phương; vận động ĐVTN và người dân đóng góp được 1 tấn rau củ quả tặng người dân các tỉnh phía Nam; nắm danh sách các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà để hỗ trợ nhu yếu phẩm và đi chợ giúp. Đội còn phối hợp với lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19. Đội còn quyên góp được 50 bộ sách giáo khoa cũ và 10 chiếc cặp để tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Trần Thanh Thảo-thành viên đội hình tình nguyện-chia sẻ: “Nhờ tham gia những chương trình, hoạt động ý nghĩa, chúng tôi có cơ hội rèn luyện và trưởng thành hơn. Chúng tôi rất vui vì có thể đóng góp những việc làm có ích cho địa phương”.



Tạo môi trường rèn luyện cho ĐVTN



Lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Thực tế ở nhiều địa phương, công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn do thanh niên đi làm ăn xa, ý thức phấn đấu vào Đảng của ĐVTN chưa cao… Anh Cang nung nấu suy nghĩ và đưa ra những giải pháp phù hợp để từng bước khắc phục tình trạng này. Đoàn xã chủ động rà soát, theo dõi, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Những khó khăn của đoàn viên khi tham gia các hoạt động cũng được Đoàn xã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện. Vì thế, trung bình mỗi năm, Đoàn xã giới thiệu 8-10 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Nhờ vai trò dẫn dắt của anh Trương Nguyên Cang (bìa phải), Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa tại địa phương. Ảnh: Phan Lài







Anh Rơ Châm Loh-Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của anh Trương Nguyên Cang. Nhờ sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của anh Cang, phong trào Đoàn ở xã Ia Tô đạt được những kết quả nổi bật, tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội. Đây chính là tấm gương sáng để ĐVTN học tập, noi theo.



Cũng với sự dẫn dắt của anh Cang, Đoàn xã Ia Tô đã thực hiện được nhiều công trình ý nghĩa như: xây dựng sân trường rộng 350 m2, sơn mới 7 phòng học tại điểm trường làng De Lung 2 thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng; phối hợp xây dựng 1 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trị giá 60 triệu đồng; dọn vệ sinh 7 km đường, trồng mới 300 cây xanh dọc tỉnh lộ 664 đoạn qua làng Del… Những công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Anh Cang trải lòng: “Tôi thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp. Khi đã thu hút được ĐVTN vào tổ chức Đoàn, việc triển khai các hoạt động, chương trình không còn gặp khó khăn như trước”.



Với những đóng góp cho công tác Đoàn, anh Cang được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đánh giá cao. Anh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; bằng khen của Tỉnh Đoàn tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019; bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020…



