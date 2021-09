(GLO)- 12 năm gắn bó với nghề và luôn có mặt khi người dân cần, anh Siu Sek-công nhân Điện lực Phú Thiện được đồng nghiệp lẫn bà con nơi đây quý mến gọi là “thợ điện của buôn làng”.

Anh Siu Sek sinh ra và lớn lên tại làng Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký học lớp trung cấp điện tại Trường Trung cấp Nghề Gia Lai (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai). Nhờ chăm chỉ trong học tập, anh luôn là một trong những sinh viên ưu tú của lớp. Tháng 5-2007, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, anh về lại quê nhà và tham gia công tác Đoàn. Tháng 4-2009, anh được Công ty Điện lực Gia Lai tuyển dụng và phân về công tác tại Điện lực Phú Thiện. Công việc chính của anh là quản lý vận hành đường dây trung thế, các trạm biến áp, hệ thống đo đếm điện năng trên đường dây trung, hạ áp và gắn bó với công việc này cho tới nay.

Anh Nguyễn Anh Tuấn-Đội phó Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp (Điện lực Phú Thiện) cho biết: “Đặc thù công việc của Đội là làm việc theo nhóm với kế hoạch vệ sinh, bảo dưỡng, phát quang lưới tuyến... Nhiệm vụ nào anh Sek cũng làm với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, tập trung cao độ. Anh thường tìm tòi, nghĩ ra các giải pháp hiệu quả, sáng tạo để công việc hoàn thành nhanh hơn, dễ dàng hơn”.

Anh Siu Sek luôn có mặt khi dân làng cần. Ảnh: Hà Duy

Dân làng Sô Ma Lơng A chủ yếu trồng mì, mía và lúa rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn. Năm 2010, hệ thống kênh mương thủy lợi hoàn thành, dòng nước mát đã về tận buôn làng. Thấy được ưu điểm vượt trội của cây lúa nước, Siu Sek đã xung phong đi đầu trong canh tác và cùng với cán bộ vận động bà con làm theo. Nhiều người nghe theo Siu Sek nên kinh tế gia đình đã khá hơn, sắm được ti vi, tủ lạnh, xe máy và nông cụ phục vụ cho sản xuất. Thấy trong làng còn một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh cùng với các đoàn thể của xã vận động, giúp đỡ xây nhà, hướng dẫn cách làm ăn, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Ông Siu Ven-già làng Sô Ma Lơng A-bày tỏ: “Nhờ Siu Sek tuyên truyền, vận động mà bà con chuyển đổi cách thức trồng trọt. Quan trọng hơn nữa là Sek có chuyên môn kỹ thuật, lại rất nhiệt tình. Nhà nào đường dây điện không an toàn thì anh giúp bà con sửa chữa ngay. Mới đây, Sek đã vận động bà con làm đường điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong làng. Ở đây ai cũng yêu quý Sek”.

Ông Nguyễn Văn Phiện-Phó Giám đốc Điện lực Phú Thiện: “Siu Sek là công nhân chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, đặc biệt là tính kỷ luật cao trong công việc. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ đá bóng rất giỏi, một giọng hát rất hay”.

Không những vậy, anh Siu Sek còn thường xuyên tuyên truyền thanh niên trong làng không được uống rượu say, gây gổ đánh nhau, gây mất an ninh trật tự; vận động bà con từ bỏ các tập tục lạc hậu; không tin, không nghe theo lời kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ông Ksor Chíu-Trưởng thôn Sô Ma Lơng A-nhận xét: “Siu Sek là người hiểu biết rộng và rất có uy tín ở địa phương. Nhờ đó mà anh tham gia hòa giải thành công rất nhiều trường hợp mâu thuẫn xảy ra trong làng. Anh còn động viên lớp trẻ cố gắng học tập, học nghề để có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo. Nhờ anh mà bọn trẻ trong làng này tiến bộ lắm. Sự bình yên của buôn làng có công đóng góp rất lớn của Siu Sek”.

Khi hỏi về bản thân, anh Sek giản dị bộc bạch: “Đối với tôi, buôn làng là gia đình, đơn vị công tác chính là ngôi nhà thứ hai của mình và đồng nghiệp như người thân. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao để góp sức xây dựng đơn vị phát triển, quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Tháng 11-2019, anh Siu Sek được UBND huyện Phú Thiện cử tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Với tinh thần nhiệt huyết trong lao động, nhiều năm liền, anh được Công ty Điện lực Gia Lai, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các cấp Công đoàn khen thưởng, liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến.