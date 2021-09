Tặng quà học sinh vượt khó học giỏi ở Kbang và Chư Sê

(GLO)- Nhân dịp năm học 2021-2022, chiều 3-9, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kbang tổ chức chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cũng tổ chức tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại thị trấn Chư Sê.

Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kbang tặng sách, vở cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: An Phát

Theo đó, chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”đã tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo mới và khẩu trang cho 87 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng giá trị quà tặng hơn 10 triệu đồng do cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn Kbang đóng góp. Ngoài ra, hội viên phụ nữ thị trấn Kbang cũng tổ chức cắt tóc cho 145 em học sinh ở các làng trên địa bàn.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Công đoàn cơ sở Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê) đã trao tặng 21 phần quà, mỗi phần quà 200.000 đồng tiền mặt cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đồng thời, trao 1 phần quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Chu Văn An. Số quà trên do Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện hỗ trợ.