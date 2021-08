Tuổi trẻ phường An Bình xung kích vì cộng đồng

(GLO)- Đoàn phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có 11 chi Đoàn trực thuộc với gần 1.200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Học tập và làm theo gương Bác, những năm qua, ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, triển khai nhiều phần việc thiết thực vì cộng đồng.





Gần 3 năm nay, cứ 3 tháng, Đoàn phường An Bình lại tặng 1 suất quà và 500 ngàn đồng cho em Lê Quốc Thái-học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Gia đình Thái thuộc diện cận nghèo, bản thân em bị khuyết tật vận động, đi lại khó khăn. Sự giúp đỡ thường xuyên của nhà trường, các anh chị đoàn viên đã tiếp thêm động lực giúp Thái vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thầy Võ Trung Chinh-Bí thư Chi Đoàn nhà trường-cho hay: Ngoài giúp đỡ em Thái, Đoàn phường còn tích cực giúp đỡ, tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi; kêu gọi Mạnh Thường Quân tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. “Đối với phong trào học tập và làm theo gương Bác do Đoàn phường phát động, ĐVTN của Chi Đoàn tích cực thi đua dạy tốt, phát động chương trình áo ấm mùa đông, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà Tết cho học sinh nghèo khuyết tật, trồng cây xanh trong khuôn viên trường”-thầy Chinh thông tin thêm.

Đoàn viên, thanh niên phường An Bình (thị xã An Khê) bóc gỡ tờ rơi quảng cáo trên cột điện. Ảnh: Ngọc Minh



Tương tự, ĐVTN Chi Đoàn tổ dân phố 2 tham gia trồng cây, vệ sinh môi trường, thắp nến tri ân, quét dọn khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê, bóc gỡ hàng trăm tờ rơi quảng cáo và tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong phòng-chống dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều-Bí thư Chi Đoàn-chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được cống hiến một phần sức trẻ để chung tay xây dựng quê hương An Khê ngày càng giàu mạnh”.



Những năm qua, ĐVTN phường An Bình đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, một số công trình, phần việc được đánh giá cao như trồng 50 cây xanh tại khuôn viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca và công viên phường An Bình; lắp 9 bóng điện chiếu sáng/tổng chiều dài 300 m tại các con hẻm. Đoàn phường cũng thường xuyên ra quân tổng dọn vệ sinh dọc các tuyến đường: Quang Trung, Tô Hiệu, khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê, công viên phường An Bình… thu hút trên 500 lượt ĐVTN tham gia. Hàng năm, Đoàn phường nhận giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa 2 thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; duy trì mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản” nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp.



Ngoài ra, Đoàn phường phối hợp với đơn vị kết nghĩa ra quân hỗ trợ gia đình chính sách xây dựng nhà ở, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường thanh niên tự quản; hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, phát trên 2.000 chiếc khẩu trang cho người dân và tiểu thương tại chợ Đồn; vận động ĐVTN tham gia hỗ trợ chốt phòng-chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê và chốt đầu đèo An Khê.

Đoàn viên, thanh niên phường An Bình (thị xã An Khê) trồng cây xanh tại khuôn viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca. Ảnh: Ngọc Minh



Anh Phan Đình Nguyên-Bí thư Đoàn phường An Bình-cho hay: “Để phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng cho ĐVTN. Đồng thời, duy trì, đẩy mạnh các mô hình, gắn với phong trào thi đua giúp ĐVTN rèn luyện lối sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”.



Nhận xét về hoạt động của Đoàn phường An Bình, anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê-nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Đoàn phường An Bình đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN bằng những kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo dấu ấn trong xã hội. Vừa qua, Đoàn phường An Bình đã được Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.



NGỌC MINH