Tuổi trẻ Gia Lai chung tay phòng-chống đại dịch

(GLO)- “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19” là thông điệp mà các tổ chức Đoàn gửi gắm khi thực hiện các hoạt động chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Những chuyến xe chở thực phẩm, vật tư y tế hay những suất cơm nghĩa tình đã được các tổ chức Đoàn trao tặng lực lượng tuyến đầu và người có hoàn cảnh khó khăn.



Hướng về miền Nam



Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các tỉnh, thành phía Nam buộc phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chia sẻ với khó khăn của người dân nơi đây, tuổi trẻ Gia Lai đã có những việc làm đầy ý nghĩa.

Đoàn viên, thanh niên đóng gói rau củ quả gửi tặng người dân các tỉnh phía Nam. Ảnh: Phan Lài

Theo đó, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ người dân miền Nam. Trong đợt đầu tiên được tổ chức vào ngày 14-7, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân đã quyên góp hơn 3 tấn rau củ quả. Sau khi tiếp nhận, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tiến hành phân loại, đóng gói và chuyển đến Tỉnh Đoàn Đồng Nai để cấp phát cho người dân, các bếp ăn trong khu cách ly. Trong tháng 7, Tỉnh Đoàn tổ chức thêm 2 đợt quyên góp và gửi 10 tấn thực phẩm đến tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.



Anh Bùi Duy Toàn-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-chia sẻ: “Gia Lai đã từng tiếp nhận nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa của tổ chức Đoàn các tỉnh phía Nam.Vì vậy, đây chính là dịp để chúng ta trao gửi yêu thương, san sẻ khó khăn trở lại”.



Dịch bệnh đã làm cho cuộc sống người dân bị xáo trộn, nhiều người nghèo ở TP. Hồ Chí Minh càng chật vật hơn khi không thể lao động kiếm sống. Khi Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê phát động chương trình “Gởi chút yêu thương cho Sài Gòn”, ĐVTN xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) đã gom góp rau củ quả để giúp người dân ở TP. Hồ Chí Minh. Trong tháng 7, Đoàn xã Ya Hội đã góp 30 kg lá giang cho Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê để gửi đến bà con ở TP. Hồ Chí Minh. Anh Triệu Văn Lộc-Bí thư Đoàn xã Ya Hội-chia sẻ: “Đa số ĐVTN là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các bạn đã không ngần ngại góp chút công sức, ít thực phẩm để gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh”.



Xung kích tình nguyện



Trong những ngày thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tuổi trẻ thị trấn đã tham gia nấu ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19. Mỗi ngày, ĐVTN nấu 30-35 suất cơm, nguồn kinh phí do ĐVTN đóng góp và huy động các Mạnh Thường Quân.

Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) tặng quà cho các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Phan Lài



Anh Lê Đình Dinh-Bí thư Đoàn thị trấn Phú Túc-cho hay: Ngoài nấu ăn, Đoàn thị trấn còn làm 800 chiếc kính chắn giọt bắn để phát cho lực lượng trực chốt và người dân trong khu cách ly. Đồng thời, tặng 20 phần quà cho các gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh.



Chung sức với các cấp, các ngành, ngày 28-7, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh ra mắt Ban tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19”. Chương trình được tổ chức từ ngày 28-7 cho đến khi tỉnh công bố hết dịch với 2 hoạt động chính: hỗ trợ trang-thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức quầy thực phẩm lưu động “0 đồng”, bếp ăn từ thiện, cơm nhân ái... để hỗ trợ thanh niên và người nghèo, lao động mất việc, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ ra mắt, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng hơn 10.000 chiếc khẩu trang y tế, 850 chai rửa tay sát khuẩn, 1.200 chai nước suối, 9 máy nhiệt kế hồng ngoại, 2 tấn rau củ quả cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Ban tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19" tặng vật dụng y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Phan Lài

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-đánh giá: Mỗi hoạt động đều chứa đựng tình cảm, tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ nhằm đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch.

PHAN LÀI