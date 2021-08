Ký túc xá Cỏ May: Điểm tựa của sinh viên nghèo

(GLO)- Qua 6 năm thành lập, Ký túc xá Cỏ May (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm sinh viên vượt khó học giỏi trong cả nước với sự hỗ trợ từ ăn ở cho đến học phí. Không ít sinh viên đến từ Gia Lai đã nhận được sự nâng đỡ, hỗ trợ hết lòng từ cơ sở này.

Mái nhà chung ấm áp

Ký túc xá (KTX) Cỏ May được xây dựng từ tâm nguyện của ông Phạm Văn Bên-chủ doanh nghiệp Cỏ May (tỉnh Đồng Tháp) với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, có đạo đức tốt, trúng tuyển vào các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh và vùng lân cận. Ký túc xá này nằm trong khuôn viên rộng hơn 2.600 m2 tại Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, thiết kế 4 tầng hiện đại với 54 phòng đầy đủ trang-thiết bị cho hơn 400 sinh viên ăn, ở miễn phí, có hệ thống báo cháy tự động, camera quan sát, wifi; dãy hành lang mỗi tầng đều đặt các máy đun nước nóng tự động. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 40 tỷ đồng. Riêng Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-đơn vị liên kết xây dựng dự án được ưu tiên 20% tổng số suất ở.

Em Võ Thị Bích Thuận (xã Dun, huyện Chư Sê), sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là một trong những bạn trẻ vượt khó ở Gia Lai tìm thấy nơi KTX những tình cảm vô cùng ấm áp. Thuận kể: “Ba mất sớm, mẹ đi bước nữa và có thêm 2 con nhỏ. Vì vậy, em cùng em trai sống với bà ngoại. Năm ngoái, em đỗ đại học với số điểm 24,55, song hoàn cảnh khó khăn khiến em phân vân khi lựa chọn con đường tương lai. May mắn thay, được một người quen giới thiệu, em biết KTX Cỏ May và nộp đơn xét tuyển”.

Em Võ Thị Bích Thuận (bìa trái) đã tìm thấy sự nâng đỡ ấm áp từ KTX Cỏ May (ảnh chụp trước tháng 4-2021, do nhân vật cung cấp).

Tại đây, ngoài lưu trú miễn phí, Thuận còn được hỗ trợ tiền ăn theo tuần (280 ngàn đồng/tuần, trừ thời gian nghỉ hè, Tết) và toàn bộ học phí cho năm học đầu tiên. Để duy trì học bổng cho năm học tiếp theo, em phải phấn đấu để đạt điểm giỏi hoặc lọt vào tốp 10% khá giỏi của khoa, ngành học. Chưa hết, sinh viên ở “mái nhà chung” này cũng được hỗ trợ học phí học ngoại ngữ, tin học, đóng bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế… “Tại KTX có các câu lạc bộ như: thuyết trình, yoga, có phòng học âm nhạc với đầy đủ các loại nhạc cụ giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng. Hàng năm, những bạn xuất sắc nhất còn được Ban Quản lý KTX tuyên dương, tặng quà có giá trị như laptop, xe máy để hỗ trợ tối đa việc học. Sự hỗ trợ này rất thiết thực, bà ngoại không phải lo gì cho em. Nếu không có nơi này, em cũng không biết bây giờ sẽ ra sao. Em thấy mình may mắn quá!”-Thuận cảm kích nói.

Mong muốn nhìn thấy “một Việt Nam không thua ai”

Tháng 4-2016, khi KTX Cỏ May hoàn thành khoảng 70-80% khối lượng xây dựng, ông Phạm Văn Bên đột ngột qua đời do bệnh hiểm nghèo, không kịp chào đón những sinh viên đầu tiên. Trước khi mất, ông giao cho con trai là Phạm Minh Thiện tiếp tục thực hiện di nguyện của mình. Trò chuyện cùng P.V, ông Phạm Minh Thiện-Giám đốc Doanh nghiệp Cỏ May-trải lòng: “Ba tôi có 5 người con. Ông từng nói với gia đình rằng, hãy coi Cỏ May như đứa con thứ 6 của ông”. Đây chính là động lực khiến ông Thiện quyết tâm duy trì KTX này dù gặp không ít khó khăn. “Toàn bộ kinh phí duy trì hoạt động của KTX đều do Doanh nghiệp Cỏ May tài trợ. Nhiều người hỏi tôi có áp lực không? Tôi đã trả lời rằng, đây là động lực chứ không phải là áp lực. Nếu có trường hợp khó khăn, dù theo học bất kỳ ngành nào ở khu vực TP. Hồ Chí Minh thì hãy báo về KTX Cỏ May để các em không phải dở dang việc học”-Giám đốc Doanh nghiệp Cỏ May chân tình chia sẻ.

Một giờ sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên tại KTX Cỏ May (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: KTX

Thực hiện tâm nguyện được nhìn thấy “một Việt Nam không thua ai” của ông Bên, năm nay, KTX Cỏ May quyết định tăng thêm 20 suất/năm để ưu tiên cho con nhà nghèo theo học ngành Y, Dược. Đây cũng chính là cơ hội giúp em Trần Duy Kha-học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (nhân vật trong bài viết “Hãy tiếp sức cho cậu học trò vượt khó!” đăng trên báo Gia Lai điện tử ngày 5-8-2021) được đón nhận vào “gia đình” Cỏ May. Ông Thiện chia sẻ lý do: “Một là để tri ân những anh hùng khoác áo blouse trắng trong cuộc chiến chống dịch thời gian qua. Hai là do sự thiếu vắng của sinh viên ngành này trong những mùa tuyển sinh trước, có lẽ do thời gian học kéo dài và kinh phí khá tốn kém khiến các em không đủ sức theo đuổi để phụng sự cuộc đời”.

Thầy Trần Đình Lý-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-thông tin: Ký túc xá miễn phí do Doanh nghiệp Cỏ May phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai xây dựng là mô hình đầu tiên và duy nhất của cả nước cho đến thời điểm hiện tại. Qua 6 năm hoạt động, hơn 600 sinh viên vượt khó học giỏi, tài năng đã gia nhập “gia đình” Cỏ May. Thầy Lý nhận xét: “Tôi nói “gia đình” vì thực sự cảm kích tấm lòng nhân ái của cả một gia đình, bắt đầu từ bác Phạm Văn Bên-người thầy không bục giảng. Tham dự nhiều chương trình tại KTX vào những dịp đón tân sinh viên, lễ, Tết..., tôi luôn cảm nhận được lòng nhân ái của thầy cô, huấn luyện viên nhiệt tâm dành cho các em. Và chính các em sinh viên nơi đây cũng đã thể hiện tình cảm tương thân tương ái, lớp trước lo cho lớp sau. Ký túc xá Cỏ May thực sự là cứu cánh, là nơi thắp sáng ước mơ cho các em”.

Doanh nghiệp Cỏ May vừa thông báo tuyển 100 sinh viên vào ở KTX Cỏ May năm học 2021-2022. Sinh viên có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ theo 2 bước. Bước 1: đăng ký trên mạng điền đầy đủ thông tin hướng dẫn theo mẫu trên link: bit.ly/KTXCOMAYTUYENSINH2021. Bước 2: Nộp hồ sơ giấy tại văn phòng KTX Cỏ May hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: KTX Cỏ May (đường số 4, khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Điện thoại: 02866843039-0913887055. Thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 10-7 đến 20-8-2021.