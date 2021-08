"Hành quân xanh" vì cộng đồng

(GLO)- “Hành quân xanh” là 1 trong 4 nội dung trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 do Tỉnh Đoàn Gia Lai phát động. Không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khối lực lượng vũ trang tỉnh còn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, phòng-chống dịch Covid-19.





Những hoạt động ý nghĩa



Ngày 2-8, Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh “hành quân” đến làng Dốch 2 phối hợp cùng ĐVTN xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) triển khai sửa chữa nhà cho anh A Myi. Vì không có đất sản xuất nên cuộc sống của gia đình anh A Myi gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà do bố mẹ để lại đã xuống cấp nghiêm trọng.



Qua khảo sát thực tế, Đoàn cơ sở Công an huyện huy động kinh phí để hỗ trợ gia đình anh A Myi sửa lại căn nhà. Đồng thời, anh A Myi được tặng một cặp heo giống và hỗ trợ làm chuồng. Anh A Myi bộc bạch: “Mình cảm ơn các tổ chức Đoàn đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh và Huyện Đoàn phối hợp sửa chữa nhà cho anh A Myi (làng Dốch 2, xã Ia Kreng). Ảnh: Phan Lài



Chiến dịch “Hành quân xanh” được Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh triển khai từ ngày 2 đến 10-8 tại làng Dốch 2. Ngoài sửa chữa nhà cho hộ nghèo, đơn vị còn tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống và tuân thủ các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Thiếu tá Vũ Mạnh Tuấn-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Chư Păh-chia sẻ: “Các hoạt động an sinh xã hội được chúng tôi triển khai thường xuyên. Thông qua các hoạt động, chúng tôi mong muốn được góp sức trẻ giúp người dân ổn định cuộc sống. Đây cũng là nhân tố góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở”.



Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ĐVTN Công an tỉnh đăng ký làm nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch của tỉnh. Những ngày qua, Đại úy Vũ Hoàng Thành thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110 (huyện Chư Pưh). “Dẫu công việc vất vả, nguy hiểm, nhưng với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ với niềm tin chiến thắng đại dịch”-anh Thành chia sẻ.



Bên cạnh đó, ĐVTN Công an tỉnh đã vận động quyên góp vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn nơi vùng dịch.



Đổi mới hoạt động



Năm nay, vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hình thức tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh” cũng có nhiều thay đổi. Không thể “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với người dân như những năm trước, các tổ chức Đoàn khối Công an, Quân đội đã chia nhỏ, giãn cách đội hình để thực hiện chiến dịch “Hành quân xanh”. Tùy theo từng đơn vị, các hoạt động được triển khai như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19…

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp các Mạnh Thường Quân tặng vật dụng y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Phan Lài



Những năm trước, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) thường giúp các làng khó khăn của huyện Mang Yang. Năm nay, đơn vị tổ chức trồng 800 cây xanh tại các trường học, đường liên thôn trên địa bàn xã Đak Yă. Ngoài ra, đơn vị còn huy động ĐVTN trồng hơn 14 ngàn cây xanh trong khuôn viên và khu vực thao trường huấn luyện. Thiếu tá Lê Văn Dũng-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40-cho hay: “Chúng tôi đổi mới hoạt động để ĐVTN được gần gũi, sẻ chia khó khăn với bà con, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận. Đây cũng là cơ hội, môi trường để các ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.



Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021-cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn thuộc khối lực lượng vũ trang linh hoạt, đổi mới hoạt động đảm bảo nguyên tắc và phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Mỗi hành động, việc làm ý nghĩa trong chiến dịch góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong người dân và chính quyền địa phương.



PHAN LÀI