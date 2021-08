Đồng hành cùng học sinh nghèo

(GLO)- Cứ đến thời điểm tựu trường, các tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai lại tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, tiếp sức cho học sinh như: tặng quà, tặng học bổng, hỗ trợ công trình vui chơi... Các hoạt động này thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Những phần việc ý nghĩa

Những ngày cuối tháng 8, Chi Đoàn làng Đak Pơ Kao và làng Stơr phối hợp với Chi Đoàn Trường Mầm non Tơ Tung (xã Tơ Tung, huyện Kbang) làm khu vui chơi cho các cháu mầm non. Các anh chị đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra bờ suối nhặt những viên đá cuội về rửa sạch rồi phơi khô, sau đó khéo léo tô vẽ thành các con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu đặt trong khuôn viên Trường Mầm non Tơ Tung. Chị Đinh Thị Lan-Bí thư Chi Đoàn Trường Mầm non Tơ Tung-thông tin: “Trước đây, nhà trường cũng có khu vui chơi dành cho các cháu nhưng đã hư hỏng, xuống cấp. Vì thế, chúng tôi quyết định làm mới khu vui chơi, biến những viên đá thành con vật mang hình thù lạ mắt, độc đáo, gợi trí tưởng tượng cho trẻ”.

Bên cạnh đó, ĐVTN còn sử dụng lốp xe cũ để làm đồ chơi ngoài trời như: bập bênh, xích đu... Mỗi người một việc, ai cũng hăng hái để nhanh chóng hoàn thành khu vui chơi cho trẻ em. Công trình rộng khoảng 240 m2, kinh phí do các chi Đoàn đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa. Chị Vy Thị Kiều-Phó Bí thư Đoàn xã Tơ Tung-cho hay: “Do kinh phí hoạt động hạn chế nên ĐVTN trong xã tận dụng những vật dụng sẵn có trong tự nhiên và tái chế để làm khu vui chơi cho thiếu nhi. Đây là việc làm rất ý nghĩa khi năm học mới sắp đến”.

Đoàn viên, thanh niên xã Tơ Tung (huyện Kbang) sơn vẽ khu vui chơi cho các cháu Trường Mầm non Tơ Tung. Ảnh: Thủy Bình

Tuy năm học mới sắp đến nhưng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Krông Pa vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chọn Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở cũ) để làm khu dạy học tạm thời cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Ngày 20 và 21-8, Huyện Đoàn Krông Pa đã huy động hơn 20 ĐVTN tham gia dọn vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại. Các trang-thiết bị dạy học, bàn ghế… được ĐVTN sắp xếp, vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời, ĐVTN lắp ghép, sửa chữa 80 bộ giường đôi cho các em học sinh có nơi ngủ. Anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-chia sẻ: Ngoài hoạt động này, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở linh hoạt thực hiện những công trình, phần việc phù hợp, thiết thực để tạo niềm vui, sự yên tâm cho học sinh khi trở lại trường.

“Tiếp sức” học sinh

Với mong muốn giúp các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã có đủ hành trang vào năm học mới, Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) tổ chức chương trình “Tiếp sức cùng em đến trường”. Để chương trình đạt hiệu quả, Đoàn xã đăng tải thông tin kêu gọi lên mạng xã hội, đồng thời, vận động các em học sinh ủng hộ sách cũ. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo học sinh và các Mạnh Thường Quân. Trong tháng 8, Đoàn xã đã trao 65 bộ sách cũ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12; trao 400 quyển vở, 150 bút mực, 100 bút chì và 15 phần quà cho một số em học sinh khó khăn tại các làng: Tel, Gran, Sơr, Tol. Chị Siu H’Chí-Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp-cho biết: “Ở làng khó khăn, phụ huynh khá vất vả khi chuẩn bị cho con cái vào đầu năm học. Vì thế, chúng tôi muốn chung tay chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình để học sinh có thêm điều kiện đến trường”.

Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) tặng đồ dùng học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Thủy Bình

Từ đầu tháng 8 đến nay, các tổ chức Đoàn-Đội trên địa bàn huyện Ia Grai cũng đã tổ chức hàng loạt hoạt động “Tiếp sức đến trường”, “Chắp cánh ước mơ”. Theo đó, Đoàn-Đội các cấp đã thăm hỏi, động viên và tặng 30 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 5 sổ tiết kiệm (500.000 đồng/sổ), hơn 150 bộ đồ dùng học tập, 300 bộ sách giáo khoa với tổng trị giá trên 25 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Được nhận sổ tiết kiệm do Huyện Đoàn Ia Grai trao tặng, em Nguyễn Thị Ngọc Diễm (lớp 3, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ia Kha) bày tỏ: “Em rất vui khi được nhận số tiền này và sẽ dùng để mua đồ dùng học tập, sách vở cho năm học mới. Em sẽ cố gắng để đạt kết quả cao trong học tập”.

Những phần quà, suất học bổng đã mang lại niềm tin, nguồn động viên để các em có thêm động lực vững bước trên con đường học tập. Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho hay: “Tiếp sức đến trường” là một trong những chương trình lớn được tổ chức Đoàn các cấp triển khai thường xuyên. Đặc biệt, thời điểm sắp vào năm học mới, những hoạt động này lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Các hoạt động này vừa chia sẻ, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo tới trường, vừa lan tỏa lòng nhân ái, tinh thần xung kích tình nguyện trong mỗi ĐVTN tỉnh nhà.