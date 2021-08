Cô gái 9X tiếp tục đi chống dịch sau khi tự điều trị khỏi Covid-19

Sau khi trở thành F0 và điều trị thành công, cô gái 9X tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.



Vừa điều trị khỏi Covid-19, cô gái 9x đã đi tham gia chống dịch. Ảnh: NVCC

Đó là Nguyễn Thị Thanh Hằng, 24 tuổi, Bí thư chi đoàn KP.5, P.2, Q.10, TP.HCM. Hằng đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nhưng bất ngờ trở thành F0. Sau khi điều trị thành công, cô gái 9X tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Một ký ức không bao giờ quên

Hằng tham gia lực lượng phòng, c hống Covid-19 kể từ những đợt dịch hồi năm 2020 cho đến nay. “Tham gia chống dịch là công việc rất ý nghĩa. Tôi muốn góp một phần công sức của mình để cho cuộc sống được của bà con tại những nơi cách ly, phong tỏa được tốt hơn”, Hằng nói.

Hằng kể lại: “Tôi còn nhớ như in vào ngày 17.7, tôi cùng các anh chị trong phường test nhanh Covid-19. Sau khi kiểm tra xong, thật sự tâm trạng tôi lúc đó cũng lo lắng. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến khi tôi biết mình “2 vạch”. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều vì không nghĩ bản thân sẽ dương tính với Covid-19 dù đã tiêm một mũi vắc xin Covid-19 vào ngày 28.6”.



Năng nổ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: NVCC

Bí thư đoàn 9X cũng đã từng suy sụp khi nghe tin mình trở thành F0. Ảnh: NVCC

Được sự động viên và an ủi của mọi người, Hằng bắt đầu bình tĩnh và gọi về báo tin cho gia đình. Hằng cho biết: “Tuy gia đình tôi có buồn nhưng vì không muốn tôi phải lo lắng nhiều nên đã an ủi và dặn dò tôi ăn uống đầy đủ để mau chóng khỏi bệnh. Cũng may mắn là gia đình tôi an toàn không bị lây nhiễm. Tới hôm nay, tôi vẫn còn nhớ mãi cảm xúc ngày đó. Cảm ơn thanh xuân này đã cho tôi một ký ức không bao giờ quên”.

Sáng phơi nắng, chiều tập dục

Hằng được cách ly tập trung cùng các anh, chị F0 khác ở trụ sở phường. T ại đây, cô được chăm lo 3 bữa ăn đầy đủ, đôi khi còn có thêm những phần bánh ngọt và trái cây hỗ trợ.

Mỗi ngày sau khi ăn sáng, Hằng luôn uống C để bổ sung và tăng sức đề kháng cho bản thân, sau đó dành khoảng 10 - 15 phút lên sân thượng phơi nắng. Chiều sau khi ăn cơm, cô uống những viên thuốc trị ho, cảm được anh chị cùng cách ly cho.

"Bên cạnh đó, tôi dành ra 30 phút để tập thể dục như nhảy dây, tập những động tác cơ bản như xoay eo, cổ tay cổ chân, chạy bước nhỏ. Ngày qua ngày như thế, tôi đã từ từ cảm nhận được cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều. Đặc biệt, lúc nào tôi cũng vui vẻ và suy nghĩ tích cực để mau chóng khỏi bệnh", cô kể lại.



Dù bị cách ly, nhưng Hằng vẫn luôn lo lắng cho người dân. Ảnh: NVCC

Bí thư chi đoàn KP.5 nói thêm: “Trong khoảng thời gian cách ly, tôi thấy mình vẫn may mắn hơn những người khác vì được bạn bè, gia đình quan tâm chăm sóc, trong khi nhiều người không nhà, không cửa cuộc sống đã khó khăn. Trong thời gian dịch bệnh nếu lỡ như bản thân trở thành F0 thì họ sẽ như thế nào”.

"Tôi còn trẻ cứ làm được bao nhiêu thì làm"

Đến ngày 3.8, Hằng có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. “Tôi cảm thấy rất vui và về nhà tiếp tục tự cách ly. Sau khi hết thời hạn khoản 1 tuần, tôi tiếp tục xung phong tham gia chống dịch Covid-19. Vui nhất là cha mẹ luôn ủng hộ cho tôi đi và dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, không quên khử khuẩn là được”, Hằng cho hay.

Hiện tại, cô đang cố gắng hỗ trợ bà con ở trong khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn P2, Q.10, như phân phát rau củ quả, trao các suất cơm…



Hằng cho biết bản thân chỉ cần những lời cảm ơn. Ảnh: NVCC

Hằng chia sẻ: “Tôi còn trẻ cứ làm được bao nhiêu thì làm. Tôi không có sợ sệt hay dè chừng ai cả vì quen với nhau nên mọi người cũng hiểu rõ sức khỏe và con người của tôi như thế nào, nên sau khi tôi tiếp tục nhiệm vụ, mọi người cũng rất vui vẻ và hòa đồng với tôi”.

Rồi cô gái 9X còn tâm sự: “Có những ngày tôi hỗ trợ cho các cụ già test Covid-19 cộng đồng, buổi chiều đi hỗ trợ phát cơm cho người dân tại các lô chung cư. Dù làm cả ngày rất mệt nhưng chỉ cần nghe họ nói “cảm ơn” thì tôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Không cần ai phải cho lại tôi gì cả, chỉ cần nhận được những lời nói đó thì tôi hạnh phúc lắm”.