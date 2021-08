Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Linh hoạt, đa dạng hoạt động

(GLO)- Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Song không vì thế mà các hoạt động bị lắng xuống khi các tổ chức Đoàn đã linh hoạt chọn lựa những công trình, phần việc thiết thực, phù hợp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.



Chiến dịch diễn ra từ ngày 1-6 đến 31-8 với các chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.



Đa dạng hoạt động



Ngày 25-8, học sinh Trường Tiểu học và THCS Đak Yă điểm trường làng Đak Trôk (xã Đak Yă, huyện Mang Yang) được tham gia nhiều hoạt động do các anh chị sinh viên tổ chức. Các em được trải nghiệm khu vui chơi mới do Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thi công, lắp đặt. Đồng thời, các em còn được tham gia sân chơi hè “Vui học tiếng Anh”, trả lời những câu hỏi có thưởng liên quan đến dịch Covid-19.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tặng học bổng cho học sinh xã Đak Yă (huyện Mang Yang). Ảnh: Phan Lài



Dịp này, các em học sinh còn được nhận 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) của Tỉnh Đoàn và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 30 cặp sách của Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai trao tặng. Em Hok (lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Đak Yă) phấn khởi nói: “Em rất vui khi nhận học bổng, cặp sách và được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn. Em mong có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này được tổ chức tại trường trong thời gian tới”.



Ngoài dành tặng phần quà cho điểm trường làng Đak Trôk, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai phối hợp Đoàn trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tặng 180 lít dung dịch sát khuẩn do sinh viên tự điều chế cho các làng khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai-chia sẻ: “Năm trước, Đoàn trường tổ chức dạy học, dạy kỹ năng, sơn sửa điểm trường… Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không tập trung đông người nên chiến dịch đã có thay đổi phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn đủ để sinh viên trải nghiệm và cống hiến sức trẻ”.

Tiếp sức mùa thi là chương trình ý nghĩa trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Ảnh: Phan Lài



Triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Thị Đoàn An Khê cũng đã linh hoạt thực hiện những hoạt động phù hợp. Nổi bật là công trình nhà nhân ái cho chị Đinh Thị Đếch (làng Hòa Bình, xã Tú An). Chị Đếch là hộ nghèo, một mình nuôi 5 con nhỏ trong khi ruộng vườn không có, lại thường xuyên ốm đau. Lâu nay, chị phải ở trong căn nhà dột nát.



Từ nguồn kinh phí 50 triệu đồng của 3 đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, Thị Đoàn An Khê và UBND xã Tú An, căn nhà nhân ái rộng 18 m2 dành cho chị Đinh Thị Đếch đã được bàn giao vào ngày 13-8. Vui mừng vì có căn nhà mới, chị Đếch chia sẻ: “Nhờ có Đoàn Thanh niên mà mình được ở trong ngôi nhà mới. Có nhà rồi, mình sẽ cố gắng làm lụng để lo cho các con ăn học”.



Anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê-cho biết: “Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Thị Đoàn đã khảo sát nhu cầu ở cơ sở, huy động lực lượng tại chỗ thực hiện các hoạt động tình nguyện, chia nhỏ đội hình để đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Tuy hạn chế về số lượng nhưng chất lượng các công trình, phần việc vẫn đảm bảo”.



10/10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức



Nét mới trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là vừa tổ chức hoạt động tình nguyện, vừa chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Sau 3 tháng triển khai chiến dịch, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa, hoàn thành và vượt 10/10 chỉ tiêu đề ra.

Công trình vui chơi cho các em thiếu nhi do Đoàn trường THPT Trường Chinh, Đoàn trường THCS-THPT Nguyễn Văn Cừ, Đoàn xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) phối hợp thực hiện. Ảnh: Phan Lài

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 thu hút 95 đội hình tình nguyện với hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình tình nguyện đã trồng hơn 184 ngàn cây xanh; xây mới 10 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; lắp đặt 49 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên; sửa chữa 18,3 km đường, làm mới 3 km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp-phát thuốc cho hơn 1.000 người dân.

Bên cạnh đó, các hoạt động trong chiến dịch còn tập trung vào công tác hỗ trợ, tham gia phòng-chống dịch. Các đội hình thanh niên tình nguyện chia nhỏ lực lượng tham gia trực chốt; làm kính chắn giọt bắn; trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn; kêu gọi nguồn lực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ hậu cần tại khu cách ly, kết nối giúp nông dân tiêu thụ nông sản… Anh Phạm Đình Nguyên-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-cho biết: “Mọi năm, Đoàn cơ sở thường tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh” về giúp các làng khó khăn. Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn cơ sở đã thay đổi kế hoạch với việc huy động lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch, tặng khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí cho người dân. Ai cũng cố gắng thu xếp công việc để tham gia chống dịch”.



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021-nhận xét: “Mặc dù không thể tổ chức với quy mô lớn, nhưng các đơn vị đã linh hoạt, sáng tạo thực hiện những công trình, phần việc phù hợp. Sau 3 tháng nỗ lực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã kết thúc thành công, được sự ghi nhận và đánh giá cao của chính quyền địa phương cũng như người dân. Đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện đều đảm bảo an toàn sức khỏe, thực hiện nghiêm các quy định phòng-chống dịch. Chiến dịch đã khép lại nhưng thế hệ trẻ tỉnh nhà vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính chủ động, sáng tạo để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

PHAN LÀI